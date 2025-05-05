Рейтинг@Mail.ru
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце" - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:43 05.05.2025 (обновлено: 14:34 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/moskva-2014960561.html
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце"
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце" - РИА Новости, 05.05.2025
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце"
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвела дицентра красивая, или "Разбитое сердце", сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:43:00+03:00
2025-05-05T14:34:00+03:00
общество
москва
северная америка
хорошие новости
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014969411_0:538:1024:1114_1920x0_80_0_0_02820bd57e853ff46139b27da124e58f.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвела дицентра красивая, или "Разбитое сердце", сообщили в пресс-службе учреждения."Дицентра красивая, или "Разбитое сердце", или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце из семейства маковых, расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа", — рассказали в ботсаде.Там отметили, что родина "Разбитого сердца" — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. В летний период растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Шотландский биолог Арчибальд Мензис открыл Дицентру в 1792 году, а культивировать ее начали с 19 века, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250324/sad-2007035871.html
москва
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014969411_0:442:1024:1210_1920x0_80_0_0_870da9958be31b8a0693a397fd124c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, северная америка, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Северная Америка, Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела дицентра красивая

© Фото : Аптекарский огород МГУДицентра великолепная распустилась в "Аптекарском огороде"
Дицентра великолепная распустилась в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ
Дицентра великолепная распустилась в "Аптекарском огороде"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвела дицентра красивая, или "Разбитое сердце", сообщили в пресс-службе учреждения.
"Дицентра красивая, или "Разбитое сердце", или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце из семейства маковых, расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа", — рассказали в ботсаде.
Там отметили, что родина "Разбитого сердца" — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. В летний период растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает.
Шотландский биолог Арчибальд Мензис открыл Дицентру в 1792 году, а культивировать ее начали с 19 века, добавили в пресс-службе.
Орхидея Dracula Vampira зацвела в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея-вампир
24 марта, 18:44
 
Хорошие новостиОбществоМоскваСеверная АмерикаГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала