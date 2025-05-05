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В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце"
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце" - РИА Новости, 05.05.2025
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце"
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвела дицентра красивая, или "Разбитое сердце", сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:43:00+03:00
2025-05-05T07:43:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвела дицентра красивая, или "Разбитое сердце", сообщили в пресс-службе учреждения."Дицентра красивая, или "Разбитое сердце", или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце из семейства маковых, расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа", — рассказали в ботсаде.Там отметили, что родина "Разбитого сердца" — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. В летний период растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Шотландский биолог Арчибальд Мензис открыл Дицентру в 1792 году, а культивировать ее начали с 19 века, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250324/sad-2007035871.html
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общество, москва, северная америка, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Северная Америка, Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы
В Аптекарском огороде расцвело "Разбитое сердце"
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела дицентра красивая