https://ria.ru/20250505/moskva-2014954183.html

Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ, пишут СМИ

Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ, пишут СМИ

Суд в Москве арестовал заместителя гендира Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву, пишет газета "Коммерстант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:24:00+03:00

2025-05-05T05:24:00+03:00

2025-05-05T06:43:00+03:00

происшествия

москва

россия

новосибирск

агентство по страхованию вкладов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Суд в Москве арестовал заместителя гендира Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву, пишет газета "Коммерстант" со ссылкой на источники."В Москве суд арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. ФСБ инкриминирует курировавшей в организации юридические вопросы госпоже Долголевой соучастие в мошенничестве, главным фигурантом которого является другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх", — говорится в статье.По данным издания, Долголеву задержали 28 апреля, этому предшествовали допросы сотрудников юридического департамента агентства, который она курировала в качестве замгендиректора.При этом, подчеркивается в публикации, следствие ФСБ в прошлом году возбудило против нее уголовное дело по статье за особо крупное мошенничество.Кроме того, утверждается, что Лефортовский суд также в закрытом режиме продлил срок ареста и Попелюху. Также газета пишет, что в материалах расследования говорится о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка в Новосибирске — одним из крупнейших в России крытых аквапарков "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ.

https://ria.ru/20250430/netreba-2014281281.html

https://ria.ru/20240912/arest-1972376743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, новосибирск, агентство по страхованию вкладов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)