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В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах - РИА Новости, 05.05.2025
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16:42 05.05.2025 (обновлено: 16:43 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/moldavija-2015104158.html
В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах
В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах - РИА Новости, 05.05.2025
В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах
Граждане Румынии на выборах президента показали, что больше не позволят Евросоюзу собой манипулировать, считает депутат парламента Молдавии от оппозиционного... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:42:00+03:00
2025-05-05T16:43:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
украина
марина таубер
кэлин джеорджеску
джордже симион
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Граждане Румынии на выборах президента показали, что больше не позволят Евросоюзу собой манипулировать, считает депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. В Румынии накануне состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Румыния, уставшая от лицемерия, проголосовала не за их ставленников, а за того, кто открыто заявляет: мы — не марионетки еврочиновников и больше не позволим собой грубо манипулировать! Причем как бы ни старались в Брюсселе любыми незаконными способами отменить результат предыдущих выборов, где также одержал победу кандидат с антиевропейским курсом, на очередном голосовании народ лишь подтвердил свою волю", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По словам депутатов, этот результат стал "пощечиной" для властей Молдавии, которые агитировали за "европейский выбор". "Джеордже Симион, который с большим отрывом лидирует в первом туре, — настоящий кошмар партии "Действие и солидарность". Сейчас ему запрещён въезд в Молдавию, но, если через 2 недели он одержит победу, он вполне может ответить тем же — указать нашей нелигитимной президентше и ее прихвостням на дверь. Их румынские паспорта в таком случае станут билетом в один конец. А итог голосования в конце мая — сигнальной сиреной: пора на выход", - полагает Таубер. Симиону запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250505/ek-2015073095.html
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html
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в мире, молдавия, румыния, украина, марина таубер, кэлин джеорджеску, джордже симион
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Марина Таубер, Кэлин Джеорджеску, Джордже Симион
В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах

Молдавский депутат Таубер высказалась о проходящих в Румынии выборах

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Граждане Румынии на выборах президента показали, что больше не позволят Евросоюзу собой манипулировать, считает депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
В Румынии накануне состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
ЕК отказалась комментировать итоги выборов в Румынии
Вчера, 15:04
"Румыния, уставшая от лицемерия, проголосовала не за их ставленников, а за того, кто открыто заявляет: мы — не марионетки еврочиновников и больше не позволим собой грубо манипулировать! Причем как бы ни старались в Брюсселе любыми незаконными способами отменить результат предыдущих выборов, где также одержал победу кандидат с антиевропейским курсом, на очередном голосовании народ лишь подтвердил свою волю", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По словам депутатов, этот результат стал "пощечиной" для властей Молдавии, которые агитировали за "европейский выбор". "Джеордже Симион, который с большим отрывом лидирует в первом туре, — настоящий кошмар партии "Действие и солидарность". Сейчас ему запрещён въезд в Молдавию, но, если через 2 недели он одержит победу, он вполне может ответить тем же — указать нашей нелигитимной президентше и ее прихвостням на дверь. Их румынские паспорта в таком случае станут билетом в один конец. А итог голосования в конце мая — сигнальной сиреной: пора на выход", - полагает Таубер.
Симиону запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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Политический путь Симиона: от "ультрас" до кандидата в президенты Румынии
Вчера, 14:46
 
В миреМолдавияРумынияУкраинаМарина ТауберКэлин ДжеорджескуДжордже Симион
 
 
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