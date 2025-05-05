https://ria.ru/20250505/moldavija-2015104158.html

В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах

В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах - РИА Новости, 05.05.2025

В Молдавии высказались о проходящих в Румынии выборах

Граждане Румынии на выборах президента показали, что больше не позволят Евросоюзу собой манипулировать, считает депутат парламента Молдавии от оппозиционного... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:42:00+03:00

2025-05-05T16:42:00+03:00

2025-05-05T16:43:00+03:00

в мире

молдавия

румыния

украина

марина таубер

кэлин джеорджеску

джордже симион

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014843378_40:357:2572:1781_1920x0_80_0_0_18ee53ef954782fb89698dccc05f7a51.jpg

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Граждане Румынии на выборах президента показали, что больше не позволят Евросоюзу собой манипулировать, считает депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. В Румынии накануне состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Румыния, уставшая от лицемерия, проголосовала не за их ставленников, а за того, кто открыто заявляет: мы — не марионетки еврочиновников и больше не позволим собой грубо манипулировать! Причем как бы ни старались в Брюсселе любыми незаконными способами отменить результат предыдущих выборов, где также одержал победу кандидат с антиевропейским курсом, на очередном голосовании народ лишь подтвердил свою волю", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По словам депутатов, этот результат стал "пощечиной" для властей Молдавии, которые агитировали за "европейский выбор". "Джеордже Симион, который с большим отрывом лидирует в первом туре, — настоящий кошмар партии "Действие и солидарность". Сейчас ему запрещён въезд в Молдавию, но, если через 2 недели он одержит победу, он вполне может ответить тем же — указать нашей нелигитимной президентше и ее прихвостням на дверь. Их румынские паспорта в таком случае станут билетом в один конец. А итог голосования в конце мая — сигнальной сиреной: пора на выход", - полагает Таубер. Симиону запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250505/ek-2015073095.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html

молдавия

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, украина, марина таубер, кэлин джеорджеску, джордже симион