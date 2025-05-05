https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам - РИА Новости, 05.05.2025
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:23:00+03:00
2025-05-05T10:23:00+03:00
2025-05-05T17:46:00+03:00
общество
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
сергей миронов
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ есть в распоряжении РИА Новости."Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", — говорится в письме.Как указано в документе, стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами России субсидий на жилье и жилищных сертификатов.В письме Миронов привел пример: в Мытищах незаконно выдали свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты.В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единичные факты в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.В документе политик подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, более того — эта сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая.
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html
https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мытищи, московская область (подмосковье), россия, сергей миронов, игорь краснов
Общество, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Миронов, Игорь Краснов
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
Депутат ГД Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам в РФ
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", — говорится в письме.
Как указано в документе, стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами России субсидий на жилье и жилищных сертификатов.
В письме Миронов
привел пример: в Мытищах незаконно выдали свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты.
В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единичные факты в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.
В документе политик подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, более того — эта сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая.