Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 05.05.2025 (обновлено: 17:46 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам - РИА Новости, 05.05.2025
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:23:00+03:00
2025-05-05T17:46:00+03:00
общество
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
сергей миронов
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ есть в распоряжении РИА Новости."Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", — говорится в письме.Как указано в документе, стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами России субсидий на жилье и жилищных сертификатов.В письме Миронов привел пример: в Мытищах незаконно выдали свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты.В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единичные факты в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.В документе политик подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, более того — эта сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая.
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html
https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мытищи, московская область (подмосковье), россия, сергей миронов, игорь краснов
Общество, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Миронов, Игорь Краснов
Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Депутат ГД Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам в РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", — говорится в письме.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами
1 апреля, 00:54
Как указано в документе, стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами России субсидий на жилье и жилищных сертификатов.
В письме Миронов привел пример: в Мытищах незаконно выдали свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты.
В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единичные факты в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.
В документе политик подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, более того — эта сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью
10 апреля, 19:38
 
ОбществоМытищиМосковская область (Подмосковье)РоссияСергей МироновИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала