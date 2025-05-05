https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html

Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам - РИА Новости, 05.05.2025

Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:23:00+03:00

2025-05-05T10:23:00+03:00

2025-05-05T17:46:00+03:00

общество

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

сергей миронов

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ есть в распоряжении РИА Новости."Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", — говорится в письме.Как указано в документе, стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами России субсидий на жилье и жилищных сертификатов.В письме Миронов привел пример: в Мытищах незаконно выдали свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты.В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единичные факты в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.В документе политик подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, более того — эта сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая.

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html

https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мытищи, московская область (подмосковье), россия, сергей миронов, игорь краснов