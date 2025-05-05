https://ria.ru/20250505/ministr-2014968040.html

В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли

В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли - РИА Новости, 05.05.2025

В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли

Министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии назначен экс-депутат и бизнесмен Денис Гармаев, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:07:00+03:00

2025-05-05T09:07:00+03:00

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политика

улан-удэ

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алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии назначен экс-депутат и бизнесмен Денис Гармаев, сообщила пресс-служба правительства республики."Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики. Ранее Денис Гармаев являлся депутатом народного хурала Республики Бурятия седьмого созыва. На сессии республиканского парламента, прошедшей 24 апреля, депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в качестве депутата народного хурала. Согласно указу, приступить к своим обязанностям в министерстве промышленности... (Бурятии - ред.) Денис Гармаев должен будет с 6 мая 2025 года", - говорится в сообщении.Гармаев родился 14 января 1977 года в городе Улан-Удэ. После окончания Суворовского училища в Ростовской области поступил в Восточно-Сибирский институт МВД Российской Федерации по специальности "юриспруденция". С 1998 по 2003 год работал в правоохранительных органах Иркутска и Улан-Удэ. С 2011 года в течение 5 лет был генеральным директором ООО "Ирокс". Являлся руководителем ООО "Корпорация вкуса" и председателем Правления РОО содействия и поддержки индустрии услуг и сервиса "Байкальское гостеприимство". В 2016 году был награжден медалью "350 лет основания города Улан-Удэ", в 2017 году Почетной грамотой правительства Бурятии за вклад в развитии туризма в республике. В октябре 2017 года стал лауреатом национальной премии "Гостеприимство" за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.До 27 сентября 2023 года являлся депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, председателем комитета по социальной политике, членом Президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов. До 24 апреля 2025 года являлся депутатом Народного Хурала республики Бурятия седьмого созыва.Ранее министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии больше двух лет возглавлял Виктор Винокурцев, он добровольно ушел в отставку в феврале 2025 года.

https://ria.ru/20250402/burjatija-2008928979.html

https://ria.ru/20250429/burjatija-2013972545.html

улан-удэ

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политика, улан-удэ, республика бурятия, ростовская область, алексей цыденов