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В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли - РИА Новости, 05.05.2025
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09:07 05.05.2025 (обновлено: 09:32 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ministr-2014968040.html
В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли
В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли - РИА Новости, 05.05.2025
В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли
Министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии назначен экс-депутат и бизнесмен Денис Гармаев, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:07:00+03:00
2025-05-05T09:32:00+03:00
политика
улан-удэ
республика бурятия
ростовская область
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии назначен экс-депутат и бизнесмен Денис Гармаев, сообщила пресс-служба правительства республики."Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики. Ранее Денис Гармаев являлся депутатом народного хурала Республики Бурятия седьмого созыва. На сессии республиканского парламента, прошедшей 24 апреля, депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в качестве депутата народного хурала. Согласно указу, приступить к своим обязанностям в министерстве промышленности... (Бурятии - ред.) Денис Гармаев должен будет с 6 мая 2025 года", - говорится в сообщении.Гармаев родился 14 января 1977 года в городе Улан-Удэ. После окончания Суворовского училища в Ростовской области поступил в Восточно-Сибирский институт МВД Российской Федерации по специальности "юриспруденция". С 1998 по 2003 год работал в правоохранительных органах Иркутска и Улан-Удэ. С 2011 года в течение 5 лет был генеральным директором ООО "Ирокс". Являлся руководителем ООО "Корпорация вкуса" и председателем Правления РОО содействия и поддержки индустрии услуг и сервиса "Байкальское гостеприимство". В 2016 году был награжден медалью "350 лет основания города Улан-Удэ", в 2017 году Почетной грамотой правительства Бурятии за вклад в развитии туризма в республике. В октябре 2017 года стал лауреатом национальной премии "Гостеприимство" за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.До 27 сентября 2023 года являлся депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, председателем комитета по социальной политике, членом Президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов. До 24 апреля 2025 года являлся депутатом Народного Хурала республики Бурятия седьмого созыва.Ранее министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии больше двух лет возглавлял Виктор Винокурцев, он добровольно ушел в отставку в феврале 2025 года.
https://ria.ru/20250402/burjatija-2008928979.html
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улан-удэ
республика бурятия
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политика, улан-удэ, республика бурятия, ростовская область, алексей цыденов
Политика, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Ростовская область, Алексей Цыденов
В Бурятии назначили нового министра промышленности и торговли

Экс-депутата Гармаева назначили министром промышленности и торговли Бурятии

© Фото : соцсети Дениса ГармаеваДенис Гармаев
Денис Гармаев - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : соцсети Дениса Гармаева
Денис Гармаев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии назначен экс-депутат и бизнесмен Денис Гармаев, сообщила пресс-служба правительства республики.
"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики. Ранее Денис Гармаев являлся депутатом народного хурала Республики Бурятия седьмого созыва. На сессии республиканского парламента, прошедшей 24 апреля, депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в качестве депутата народного хурала. Согласно указу, приступить к своим обязанностям в министерстве промышленности... (Бурятии - ред.) Денис Гармаев должен будет с 6 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
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Гармаев родился 14 января 1977 года в городе Улан-Удэ. После окончания Суворовского училища в Ростовской области поступил в Восточно-Сибирский институт МВД Российской Федерации по специальности "юриспруденция". С 1998 по 2003 год работал в правоохранительных органах Иркутска и Улан-Удэ. С 2011 года в течение 5 лет был генеральным директором ООО "Ирокс". Являлся руководителем ООО "Корпорация вкуса" и председателем Правления РОО содействия и поддержки индустрии услуг и сервиса "Байкальское гостеприимство". В 2016 году был награжден медалью "350 лет основания города Улан-Удэ", в 2017 году Почетной грамотой правительства Бурятии за вклад в развитии туризма в республике. В октябре 2017 года стал лауреатом национальной премии "Гостеприимство" за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.
До 27 сентября 2023 года являлся депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, председателем комитета по социальной политике, членом Президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов. До 24 апреля 2025 года являлся депутатом Народного Хурала республики Бурятия седьмого созыва.
Ранее министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии больше двух лет возглавлял Виктор Винокурцев, он добровольно ушел в отставку в феврале 2025 года.
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ПолитикаУлан-УдэРеспублика БурятияРостовская областьАлексей Цыденов
 
 
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