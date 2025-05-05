https://ria.ru/20250505/memorial-2015158860.html
Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу
Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу - РИА Новости, 05.05.2025
Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу
Мемориал "Вечный огонь" в селе Новый Некоуз Ярославской области подключен к газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:58:00+03:00
2025-05-05T20:58:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Мемориал "Вечный огонь" в селе Новый Некоуз Ярославской области подключен к газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В сотрудничестве с компанией "Газпром газораспределение Ярославль" продолжаем работу по газификации мемориалов "Вечный огонь". Сегодня в рамках акции "Храним огонь Победы", инициированной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, подключили к газу мемориал в центральном парке Нового Некоуза. Частицу пламени привезли от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, почетное право зажечь священное пламя предоставили ветерану Великой Отечественной войны Сергею Пакунову и участникам специальной военной операции Алексею Глазову и Павлу Кузьмову. По данным областного правительства, Вечный огонь в селе Новый Некоуз стал 14-м в Ярославской области. В ближайшее время планируется зажжение еще трех огней в Ростовском и Ярославском округах. "Мы с особым трепетом относимся к работам, связанным с вечными огнями. АО "Газпром газораспределение Ярославль" не только обеспечивает газификацию мемориалов региона, но и проводит регулярное техническое обслуживание вечных огней. В этом (2025 - ред.) году профилактические работы проведены уже на всех таких объектах", - цитирует пресс-служба директора филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Мышкине Михаила Белова. Большое внимание в Ярославской области уделяется и благоустройству памятных мест, подчеркивают в правительстве региона. В 2025 году на эти цели выделено 25 миллионов рублей. Эти средства позволят привести в порядок 32 воинских захоронения и 18 мемориалов.
https://ria.ru/20250501/avtobusy-2014567658.html
https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html
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ярославская область, михаил евраев, 80-летие победы в великой отечественной войне
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу
Мемориал "Вечный огонь" в селе Новый Некоуз Ярославской области подключен к газу
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Мемориал "Вечный огонь" в селе Новый Некоуз Ярославской области подключен к газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В сотрудничестве с компанией "Газпром газораспределение Ярославль" продолжаем работу по газификации мемориалов "Вечный огонь". Сегодня в рамках акции "Храним огонь Победы", инициированной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, подключили к газу мемориал в центральном парке Нового Некоуза. Частицу пламени привезли от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, почетное право зажечь священное пламя предоставили ветерану Великой Отечественной войны Сергею Пакунову и участникам специальной военной операции Алексею Глазову и Павлу Кузьмову.
По данным областного правительства, Вечный огонь в селе Новый Некоуз стал 14-м в Ярославской области. В ближайшее время планируется зажжение еще трех огней в Ростовском и Ярославском округах.
"Мы с особым трепетом относимся к работам, связанным с вечными огнями. АО "Газпром газораспределение Ярославль" не только обеспечивает газификацию мемориалов региона, но и проводит регулярное техническое обслуживание вечных огней. В этом (2025 - ред.) году профилактические работы проведены уже на всех таких объектах", - цитирует пресс-служба директора филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Мышкине Михаила Белова.
Большое внимание в Ярославской области уделяется и благоустройству памятных мест, подчеркивают в правительстве региона. В 2025 году на эти цели выделено 25 миллионов рублей. Эти средства позволят привести в порядок 32 воинских захоронения и 18 мемориалов.