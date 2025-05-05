https://ria.ru/20250505/memorial-2015158860.html

Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу

Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу - РИА Новости, 05.05.2025

Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу

Мемориал "Вечный огонь" в селе Новый Некоуз Ярославской области подключен к газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:58:00+03:00

2025-05-05T20:58:00+03:00

2025-05-05T20:58:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Мемориал "Вечный огонь" в селе Новый Некоуз Ярославской области подключен к газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "В сотрудничестве с компанией "Газпром газораспределение Ярославль" продолжаем работу по газификации мемориалов "Вечный огонь". Сегодня в рамках акции "Храним огонь Победы", инициированной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, подключили к газу мемориал в центральном парке Нового Некоуза. Частицу пламени привезли от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, почетное право зажечь священное пламя предоставили ветерану Великой Отечественной войны Сергею Пакунову и участникам специальной военной операции Алексею Глазову и Павлу Кузьмову. По данным областного правительства, Вечный огонь в селе Новый Некоуз стал 14-м в Ярославской области. В ближайшее время планируется зажжение еще трех огней в Ростовском и Ярославском округах. "Мы с особым трепетом относимся к работам, связанным с вечными огнями. АО "Газпром газораспределение Ярославль" не только обеспечивает газификацию мемориалов региона, но и проводит регулярное техническое обслуживание вечных огней. В этом (2025 - ред.) году профилактические работы проведены уже на всех таких объектах", - цитирует пресс-служба директора филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Мышкине Михаила Белова. Большое внимание в Ярославской области уделяется и благоустройству памятных мест, подчеркивают в правительстве региона. В 2025 году на эти цели выделено 25 миллионов рублей. Эти средства позволят привести в порядок 32 воинских захоронения и 18 мемориалов.

https://ria.ru/20250501/avtobusy-2014567658.html

https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев, 80-летие победы в великой отечественной войне