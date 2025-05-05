https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html

МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале

МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025

МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале

Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:55:00+03:00

2025-05-05T19:55:00+03:00

2025-05-05T20:01:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МВД Дагестана."Сейчас 26-летний полицейский в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что полицейский при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда один из нападавших набросился на него с ножом. Пострадавший полицейский вступил с преступником в схватку и, завладев его же ножом, нейтрализовал нападавшего.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015140602.html

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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан