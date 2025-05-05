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МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале
МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале
Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:55:00+03:00
2025-05-05T19:55:00+03:00
2025-05-05T20:01:00+03:00
происшествия
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нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МВД Дагестана."Сейчас 26-летний полицейский в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что полицейский при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда один из нападавших набросился на него с ножом. Пострадавший полицейский вступил с преступником в схватку и, завладев его же ножом, нейтрализовал нападавшего.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015140602.html
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
МВД Дагестана рассказало о тяжелораненном при перестрелке в Махачкале
МВД: один из пострадавших при нападении на наряд ДПС в Махачкале тяжело ранен