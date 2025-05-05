https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015143140.html

Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских

Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских - РИА Новости, 05.05.2025

Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских

Каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:55:00+03:00

2025-05-05T18:55:00+03:00

2025-05-05T19:57:00+03:00

происшествия

махачкала

сергей меликов

нападение на сотрудников дпс в махачкале

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале."Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!" – написал Меликов.Он отметил, что бандиты "подло, со спины" напали на сотрудников полиции, выполнявших повседневные обязанности, выбрав для своего "грязного плана" оживленное место. Они завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями."Этот случай еще раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями", - подчеркнул глава республики.Меликов поблагодарил полицейских, которые, по его словам, проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей.По данным МВД республики, примерно в 14.15 мск в понедельник в Махачкале на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, в том числе 17-летняя девушка. По последней информации минздрава Дагестана, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015140266.html

https://ria.ru/20250505/dagestan-2015072787.html

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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан