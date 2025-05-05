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Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
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18:55 05.05.2025 (обновлено: 19:57 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015143140.html
Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских
Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских
Каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:55:00+03:00
2025-05-05T19:57:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале."Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!" – написал Меликов.Он отметил, что бандиты "подло, со спины" напали на сотрудников полиции, выполнявших повседневные обязанности, выбрав для своего "грязного плана" оживленное место. Они завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями."Этот случай еще раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями", - подчеркнул глава республики.Меликов поблагодарил полицейских, которые, по его словам, проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей.По данным МВД республики, примерно в 14.15 мск в понедельник в Махачкале на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, в том числе 17-летняя девушка. По последней информации минздрава Дагестана, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015140266.html
https://ria.ru/20250505/dagestan-2015072787.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских

Меликов: причастные к нападению на наряд ДПС понесут суровое наказание

© Кадр видео из соцсетейМесто нападения на полицейских в Махачкале
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место нападения на полицейских в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.
"Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!" – написал Меликов.
Место перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Меликов: жизни гражданских, пострадавших в Махачкале, ничего не угрожает
Вчера, 18:39
Он отметил, что бандиты "подло, со спины" напали на сотрудников полиции, выполнявших повседневные обязанности, выбрав для своего "грязного плана" оживленное место. Они завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями.
"Этот случай еще раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями", - подчеркнул глава республики.
Меликов поблагодарил полицейских, которые, по его словам, проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей.
По данным МВД республики, примерно в 14.15 мск в понедельник в Махачкале на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, в том числе 17-летняя девушка. По последней информации минздрава Дагестана, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
Кадры перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Появились подробности перестрелки в Махачкале
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовНападение на сотрудников ДПС в МахачкалеРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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