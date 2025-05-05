Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских
Меликов: причастные к нападению на наряд ДПС понесут суровое наказание
© Кадр видео из соцсетейМесто нападения на полицейских в Махачкале
© Кадр видео из соцсетей
Место нападения на полицейских в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.
"Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!" – написал Меликов.
Он отметил, что бандиты "подло, со спины" напали на сотрудников полиции, выполнявших повседневные обязанности, выбрав для своего "грязного плана" оживленное место. Они завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями.
"Этот случай еще раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями", - подчеркнул глава республики.
Меликов поблагодарил полицейских, которые, по его словам, проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей.
По данным МВД республики, примерно в 14.15 мск в понедельник в Махачкале на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, в том числе 17-летняя девушка. По последней информации минздрава Дагестана, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
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