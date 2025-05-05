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Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале
Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале
Пятеро пострадавших в перестрелке в Махачкале получили ранения различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:33:00+03:00
2025-05-05T17:33:00+03:00
2025-05-05T17:33:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пятеро пострадавших в перестрелке в Махачкале получили ранения различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана. В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". "Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести, их лечением сейчас занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров", - говорится в сообщении.
махачкала
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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
2025-05-05T17:33
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Республика Дагестан
Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале
Минздрав Дагестана: пять человек получили ранения в перестрелке в Махачкале