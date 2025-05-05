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Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале

Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025

Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших в перестрелке в Махачкале

Пятеро пострадавших в перестрелке в Махачкале получили ранения различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:33:00+03:00

2025-05-05T17:33:00+03:00

2025-05-05T17:33:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пятеро пострадавших в перестрелке в Махачкале получили ранения различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана. В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". "Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести, их лечением сейчас занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров", - говорится в сообщении.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на месте перестрелки в Махачкале Обстановка на месте перестрелки в Махачкале. 2025-05-05T17:33 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, республика дагестан, видео