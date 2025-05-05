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В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников ДПС - РИА Новости, 05.05.2025
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16:02 05.05.2025 (обновлено: 16:42 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015089427.html
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников ДПС
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников ДПС - РИА Новости, 05.05.2025
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников ДПС
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после нападения в Махачкале, сообщили в следственном... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:02:00+03:00
2025-05-05T16:42:00+03:00
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после нападения в Махачкале, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении ведомства.В региональной прокуратуре сообщили, что ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов взят на контроль
https://ria.ru/20250505/perestrelka-2015084796.html
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Кадры перестрелки в Махачкале
Кадры перестрелки в Махачкале
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников ДПС

СК: возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после нападения в Махачкале, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении ведомства.
В региональной прокуратуре сообщили, что ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов взят на контроль
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек
Вчера, 15:48
 
ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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