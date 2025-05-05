https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015085740.html

Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали

Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали - РИА Новости, 05.05.2025

Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали

Двоих тяжелораненых боевиков, напавших на сотрудников ДПС в Махачкале, госпитализированы в стационар, сообщил минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:51:00+03:00

2025-05-05T15:51:00+03:00

2025-05-05T16:04:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двоих тяжелораненых боевиков, напавших на сотрудников ДПС в Махачкале, госпитализированы в стационар, сообщил минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. По информации МВД региона, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". По предварительным данным минздрава республики, в перестрелке пострадали семеро человек, в числе которых двое сотрудников полиции, двое гражданских, включая 17-летнюю девочку."Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015078138.html

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