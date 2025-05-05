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Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали
Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали - РИА Новости, 05.05.2025
Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали
Двоих тяжелораненых боевиков, напавших на сотрудников ДПС в Махачкале, госпитализированы в стационар, сообщил минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:51:00+03:00
2025-05-05T15:51:00+03:00
2025-05-05T16:04:00+03:00
происшествия
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нападение на сотрудников дпс в махачкале
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республика дагестан
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двоих тяжелораненых боевиков, напавших на сотрудников ДПС в Махачкале, госпитализированы в стационар, сообщил минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. По информации МВД региона, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". По предварительным данным минздрава республики, в перестрелке пострадали семеро человек, в числе которых двое сотрудников полиции, двое гражданских, включая 17-летнюю девочку."Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015078138.html
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Двоих боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, госпитализировали
Двоих раненых боевиков, напавших на сотрудников в Махачкале, госпитализировали