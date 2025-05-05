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При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских - РИА Новости, 05.05.2025
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15:50 05.05.2025 (обновлено: 15:55 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015085520.html
При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских
При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских - РИА Новости, 05.05.2025
При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских
Среди раненых при перестрелке в Махачкале есть двое гражданских, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:50:00+03:00
2025-05-05T15:55:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Среди раненых при перестрелке в Махачкале есть двое гражданских, сообщает минздрав Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется всё необходимое для оказания помощи", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских

Минздрав: среди раненных при перестрелке в Махачкале оказались двое гражданских

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Среди раненых при перестрелке в Махачкале есть двое гражданских, сообщает минздрав Дагестана.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется всё необходимое для оказания помощи", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияМахачкалаНападение на сотрудников ДПС в МахачкалеРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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