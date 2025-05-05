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При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских

При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских - РИА Новости, 05.05.2025

При нападении на полицейских в Махачкале пострадали двое гражданских

Среди раненых при перестрелке в Махачкале есть двое гражданских, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

махачкала

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Среди раненых при перестрелке в Махачкале есть двое гражданских, сообщает минздрав Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется всё необходимое для оказания помощи", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия, республика дагестан