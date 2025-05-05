https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081350.html

Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали

Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали - РИА Новости, 05.05.2025

Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали

Двое нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщили в МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двое нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщили в МВД Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Двое нападавших ликвидированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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2025

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале