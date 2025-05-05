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Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали - РИА Новости, 05.05.2025
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15:35 05.05.2025 (обновлено: 15:40 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081350.html
Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали
Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали - РИА Новости, 05.05.2025
Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали
Двое нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщили в МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:35:00+03:00
2025-05-05T15:40:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двое нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщили в МВД Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Двое нападавших ликвидированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Двоих нападавших на полицейских в Махачкале ликвидировали

МВД: двоих нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидировали

© Кадр видео из соцсетейМесто нападения на полицейских в Махачкале
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место нападения на полицейских в Махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двое нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщили в МВД Дагестана.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"Двое нападавших ликвидированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кадры перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Появились подробности перестрелки в Махачкале
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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