https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015111828.html
В Махачкале оцепили две улицы после перестрелки
В Махачкале оцепили две улицы после перестрелки - РИА Новости, 05.05.2025
В Махачкале оцепили две улицы после перестрелки
Участки улиц Керимова и Тахо-Годи оцеплены в Махачкале после вооруженного нападения на сотрудников полиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:05:00+03:00
2025-05-05T17:05:00+03:00
2025-05-05T17:05:00+03:00
происшествия
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сергей меликов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Участки улиц Керимова и Тахо-Годи оцеплены в Махачкале после вооруженного нападения на сотрудников полиции, передает корреспондент РИА Новости. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, криминалисты, дежурят машины скорой помощи. По данным МВД Дагестана, в понедельник около 14.20 мск в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС. По предварительной информации, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват". Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Республиканский минздрав сообщил о семерых пострадавших в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081031.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
В Махачкале оцепили две улицы после перестрелки
В Махачкале оцеплены улицы Керимова и Тахо-Годи после нападения на полицейских