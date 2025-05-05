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В Луганск привезли частицу вечного огня из Александровского сада в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:27 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/lugansk-2015167896.html
В Луганск привезли частицу вечного огня из Александровского сада в Москве
В Луганск привезли частицу вечного огня из Александровского сада в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
В Луганск привезли частицу вечного огня из Александровского сада в Москве
Частицу вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители "Народного фронта" в Луганск, где на мемориальном комплексе "Незаживающая рана... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:27:00+03:00
2025-05-05T23:27:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Частицу вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители "Народного фронта" в Луганск, где на мемориальном комплексе "Незаживающая рана Донбасса" передали родственникам погибших при защите республики, сообщила на мероприятии в Луганске председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко. "Команда "Народного фронта" в четвертый раз уже в этом году удостоилась возможности побывать в Александровском саду, и четвертый раз подряд этот огонь, огонь памяти находится у нас на Донбассе, на Луганской земле. А это пламя, этот огонь, он символизирует благодарность наших поколений, поколений наших детей, воинам Великой Отечественной войны и героям, которые защищали и защищают наши рубежи", - сказала Еременко. От частицы огня присутствующие зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания, на месте захоронения защитников была отслужена панихида. "Этот огонь с могилы неизвестного солдата Александровского сада города Москва и, безусловно, родилась такая идея - поделиться этим огнем с родственниками тех защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нас, за наше будущее. Здесь сегодня горит этот огонь, который символизирует для нас вечную жизнь, которой живут теперь наши парни, наши защитники", - сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока.
https://ria.ru/20250505/lnr-2015131930.html
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москва, луганск, луганская народная республика, анна сорока, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Луганск, Луганская Народная Республика, Анна Сорока, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Луганск привезли частицу вечного огня из Александровского сада в Москве

Вечный огонь из Александровского сада передали родственникам погибших в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Частицу вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители "Народного фронта" в Луганск, где на мемориальном комплексе "Незаживающая рана Донбасса" передали родственникам погибших при защите республики, сообщила на мероприятии в Луганске председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко.
"Команда "Народного фронта" в четвертый раз уже в этом году удостоилась возможности побывать в Александровском саду, и четвертый раз подряд этот огонь, огонь памяти находится у нас на Донбассе, на Луганской земле. А это пламя, этот огонь, он символизирует благодарность наших поколений, поколений наших детей, воинам Великой Отечественной войны и героям, которые защищали и защищают наши рубежи", - сказала Еременко.
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От частицы огня присутствующие зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания, на месте захоронения защитников была отслужена панихида.
"Этот огонь с могилы неизвестного солдата Александровского сада города Москва и, безусловно, родилась такая идея - поделиться этим огнем с родственниками тех защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нас, за наше будущее. Здесь сегодня горит этот огонь, который символизирует для нас вечную жизнь, которой живут теперь наши парни, наши защитники", - сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока.
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