https://ria.ru/20250505/lnr-2015117644.html

В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы

В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 05.05.2025

В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы

Частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители Народного фронта в прифронтовой Северодонецк в ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:16:00+03:00

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2025-05-05T17:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

северодонецк

москва

луганская народная республика

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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ЛУГАНСК, 5 мая – РИА Новости. Частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители Народного фронта в прифронтовой Северодонецк в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального штаба движения. "Частицу Вечного огня Народный фронт привез прямиком из Александровского парка (в Москве – ред.). От этого огня мы зажгли Вечный огонь в Северодонецке на монументе танка Т-34, установленном в 1985 году. В 2022 году укронацисты украли мемориальную доску, а сам танк разрисовали", - рассказали в штабе. В Народном фронте уточнили, что восстановление мемориальной доски на мемориале – дань уважения к истории. "Это акт справедливости, это дань уважения к истории, это противостояние вандализму и беспамятству. Укронацисты, укравшие табличку, пытались вычеркнуть из памяти народной подвиг предков, но их попытки тщетны. Память жива, и она будет передаваться из поколения в поколение", - добавили в Народном фронте.

https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html

https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html

северодонецк

москва

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северодонецк, москва, луганская народная республика, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия