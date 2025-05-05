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В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:16 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/lnr-2015117644.html
В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы
В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы
Частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители Народного фронта в прифронтовой Северодонецк в ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:16:00+03:00
2025-05-05T17:16:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 мая – РИА Новости. Частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители Народного фронта в прифронтовой Северодонецк в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального штаба движения. "Частицу Вечного огня Народный фронт привез прямиком из Александровского парка (в Москве – ред.). От этого огня мы зажгли Вечный огонь в Северодонецке на монументе танка Т-34, установленном в 1985 году. В 2022 году укронацисты украли мемориальную доску, а сам танк разрисовали", - рассказали в штабе. В Народном фронте уточнили, что восстановление мемориальной доски на мемориале – дань уважения к истории. "Это акт справедливости, это дань уважения к истории, это противостояние вандализму и беспамятству. Укронацисты, укравшие табличку, пытались вычеркнуть из памяти народной подвиг предков, но их попытки тщетны. Память жива, и она будет передаваться из поколения в поколение", - добавили в Народном фронте.
https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html
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северодонецк, москва, луганская народная республика, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Северодонецк, Москва, Луганская Народная Республика, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы

Народный фронт привез в Северодонецк в ЛНР частичку Вечного огня из Москвы

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Вечный огонь . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мая – РИА Новости. Частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве привезли представители Народного фронта в прифронтовой Северодонецк в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального штаба движения.
"Частицу Вечного огня Народный фронт привез прямиком из Александровского парка (в Москве – ред.). От этого огня мы зажгли Вечный огонь в Северодонецке на монументе танка Т-34, установленном в 1985 году. В 2022 году укронацисты украли мемориальную доску, а сам танк разрисовали", - рассказали в штабе.
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В Народном фронте уточнили, что восстановление мемориальной доски на мемориале – дань уважения к истории.
"Это акт справедливости, это дань уважения к истории, это противостояние вандализму и беспамятству. Укронацисты, укравшие табличку, пытались вычеркнуть из памяти народной подвиг предков, но их попытки тщетны. Память жива, и она будет передаваться из поколения в поколение", - добавили в Народном фронте.
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