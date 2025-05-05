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В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 05.05.2025 (обновлено: 13:22 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kurskaya-2015023419.html
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 05.05.2025
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов
В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:37:00+03:00
2025-05-05T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
александр хинштейн
беловский район
большесолдатский район
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КУРСК, 5 мая — РИА Новости. В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные преступления ВСУ против наших мирных жителей. Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось пять работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Кроме того, пострадали мужчина и две женщины, их госпитализируют в Курскую областную больницу.Хинштейн рассказал еще об одной жертве в селе Званном Глушковского района. Там противник сбросил взрывное устройство с БПЛА на машину, погиб водитель.Врио главы региона призвал жителей соблюдать максимальную бдительность и осторожность.После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстреливать ее территорию и атаковать беспилотниками. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
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курская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район, большесолдатский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Беловский район, Большесолдатский район
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов

Хинштейн: в Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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КУРСК, 5 мая — РИА Новости. В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные преступления ВСУ против наших мирных жителей. Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось пять работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.
Кроме того, пострадали мужчина и две женщины, их госпитализируют в Курскую областную больницу.
Хинштейн рассказал еще об одной жертве в селе Званном Глушковского района. Там противник сбросил взрывное устройство с БПЛА на машину, погиб водитель.
Врио главы региона призвал жителей соблюдать максимальную бдительность и осторожность.
После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстреливать ее территорию и атаковать беспилотниками. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнБеловский районБольшесолдатский район
 
 
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