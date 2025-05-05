https://ria.ru/20250505/kurskaya-2015023419.html

В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов

В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 05.05.2025

В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов

В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:37:00+03:00

2025-05-05T12:37:00+03:00

2025-05-05T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

александр хинштейн

беловский район

большесолдатский район

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КУРСК, 5 мая — РИА Новости. В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные преступления ВСУ против наших мирных жителей. Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось пять работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Кроме того, пострадали мужчина и две женщины, их госпитализируют в Курскую областную больницу.Хинштейн рассказал еще об одной жертве в селе Званном Глушковского района. Там противник сбросил взрывное устройство с БПЛА на машину, погиб водитель.Врио главы региона призвал жителей соблюдать максимальную бдительность и осторожность.После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстреливать ее территорию и атаковать беспилотниками. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

беловский район

большесолдатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район, большесолдатский район