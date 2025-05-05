https://ria.ru/20250505/kurskaya-2015023419.html
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 05.05.2025
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов
В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:37:00+03:00
2025-05-05T12:37:00+03:00
2025-05-05T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
александр хинштейн
беловский район
большесолдатский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
КУРСК, 5 мая — РИА Новости. В Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные преступления ВСУ против наших мирных жителей. Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось пять работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Кроме того, пострадали мужчина и две женщины, их госпитализируют в Курскую областную больницу.Хинштейн рассказал еще об одной жертве в селе Званном Глушковского района. Там противник сбросил взрывное устройство с БПЛА на машину, погиб водитель.Врио главы региона призвал жителей соблюдать максимальную бдительность и осторожность.После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают обстреливать ее территорию и атаковать беспилотниками. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
большесолдатский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район, большесолдатский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Беловский район, Большесолдатский район
В Курской области три человека погибли из-за атак украинских дронов
Хинштейн: в Курской области из-за атак дронов ВСУ погибли три человека