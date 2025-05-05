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В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kubilyus-2015015229.html
В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине
В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине - РИА Новости, 05.05.2025
В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине
Европа удвоит помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным, заявил еврокомиссар по обороне и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:19:00+03:00
2025-05-05T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа удвоит помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Его цитирует Sputnik Литва. "Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — сказал он. Кубилюс добавил, что страны ЕС могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, произведенного в самой Украине. В конце апреля Путин заявил, что западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке". Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250505/grin-2014986170.html
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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, андрюс кубилюс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Андрюс Кубилюс
В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине

Кубилюс: Европа удвоит помощь Украине, если Трамп не договорится с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа удвоит помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Его цитирует Sputnik Литва.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — сказал он.
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Кубилюс добавил, что страны ЕС могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, произведенного в самой Украине.

В конце апреля Путин заявил, что западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке".

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзАндрюс Кубилюс
 
 
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