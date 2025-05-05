В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине
Кубилюс: Европа удвоит помощь Украине, если Трамп не договорится с Путиным
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа удвоит помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Его цитирует Sputnik Литва.
"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — сказал он.
"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — сказал он.
Кубилюс добавил, что страны ЕС могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, произведенного в самой Украине.
В конце апреля Путин заявил, что западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке".
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В конце апреля Путин заявил, что западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке".
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.