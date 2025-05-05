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В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине

В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине - РИА Новости, 05.05.2025

В Европе раскрыли новый план по конфликту на Украине

Европа удвоит помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным, заявил еврокомиссар по обороне и... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа удвоит помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Его цитирует Sputnik Литва. "Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — сказал он. Кубилюс добавил, что страны ЕС могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, произведенного в самой Украине. В конце апреля Путин заявил, что западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на "черном рынке". Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250505/grin-2014986170.html

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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, андрюс кубилюс