https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html

На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями

На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 05.05.2025

На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями

Бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, поручившего подчиненному стать его личным водителем, будут судить за... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:14:00+03:00

2025-05-05T11:14:00+03:00

2025-05-05T11:14:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, поручившего подчиненному стать его личным водителем, будут судить за злоупотребление полномочиями, сообщили в прокуратуре региона. "Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, чиновник с января 2023 по май 2024 года поручил подчиненному сотруднику - консультанту отдела организационной работы министерства - в рабочее время быть его водителем для личных целей на служебном автомобиле министерства. При этом замминистра личный водитель не был положен. В результате ущерб краевого минсельхоза превысил 890 тысяч рублей. Чиновник полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html

https://ria.ru/20250307/polnomochiya-2003655158.html

краснодарский край

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, краснодар