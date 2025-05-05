https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 05.05.2025
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями
Бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, поручившего подчиненному стать его личным водителем, будут судить за... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:14:00+03:00
2025-05-05T11:14:00+03:00
2025-05-05T11:14:00+03:00
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, поручившего подчиненному стать его личным водителем, будут судить за злоупотребление полномочиями, сообщили в прокуратуре региона. "Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, чиновник с января 2023 по май 2024 года поручил подчиненному сотруднику - консультанту отдела организационной работы министерства - в рабочее время быть его водителем для личных целей на служебном автомобиле министерства. При этом замминистра личный водитель не был положен. В результате ущерб краевого минсельхоза превысил 890 тысяч рублей. Чиновник полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html
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происшествия, краснодарский край, россия, краснодар
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями
На Кубани будут судить экс-замминистра, сделавшего консультанта личным водителем