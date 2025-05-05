https://ria.ru/20250505/kuba-2015081460.html

Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией

Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.05.2025

Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией

Существует огромный потенциал для сотрудничества Кубы и России, в том числе между регионами двух стран, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:35:00+03:00

2025-05-05T15:35:00+03:00

2025-05-05T15:46:00+03:00

куба

санкт-петербург

россия

мигель диас-канель бермудес

александр беглов

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Существует огромный потенциал для сотрудничества Кубы и России, в том числе между регионами двух стран, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. "У нас есть огромный потенциал не только для сотрудничества на уровне стран, но и между регионами", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Кубинский лидер поблагодарил губернатора за возможность посетить в ходе визита передовые научные центры Петербурга. "Те виды деятельности, которыми они занимаются, имеют для Кубы приоритетное значение. Это такие направления, как биотехнологии и фармацевтическая промышленность, IT-технологии и технологии в сфере энергетики. Мы считаем, что в ходе этих визитов могут зародиться новые совместные проекты", - сказал Диас-Канель Бермудес. Он также подчеркнул, что Куба готова предоставлять медицинские услуги в сфере реабилитации для взрослых и для детей. "И мы рассматриваем возможность, чтобы она (реабилитация - ред.) предоставлялась и в курортной зоне в Варадеро.... В ближайшие дни будут направлены документы 10 кандидатов на обучение в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга. Мы подтверждаем также участие кубинских школьников в летних мероприятиях… в том числе на празднике "Алые паруса", - добавил президент Кубы.

https://ria.ru/20250504/kuba-2014835306.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

куба, санкт-петербург, россия, мигель диас-канель бермудес, александр беглов, экономика