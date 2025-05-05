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Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.05.2025
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15:35 05.05.2025 (обновлено: 15:46 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kuba-2015081460.html
Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией
Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.05.2025
Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией
Существует огромный потенциал для сотрудничества Кубы и России, в том числе между регионами двух стран, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:35:00+03:00
2025-05-05T15:46:00+03:00
куба
санкт-петербург
россия
мигель диас-канель бермудес
александр беглов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Существует огромный потенциал для сотрудничества Кубы и России, в том числе между регионами двух стран, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. "У нас есть огромный потенциал не только для сотрудничества на уровне стран, но и между регионами", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Кубинский лидер поблагодарил губернатора за возможность посетить в ходе визита передовые научные центры Петербурга. "Те виды деятельности, которыми они занимаются, имеют для Кубы приоритетное значение. Это такие направления, как биотехнологии и фармацевтическая промышленность, IT-технологии и технологии в сфере энергетики. Мы считаем, что в ходе этих визитов могут зародиться новые совместные проекты", - сказал Диас-Канель Бермудес. Он также подчеркнул, что Куба готова предоставлять медицинские услуги в сфере реабилитации для взрослых и для детей. "И мы рассматриваем возможность, чтобы она (реабилитация - ред.) предоставлялась и в курортной зоне в Варадеро.... В ближайшие дни будут направлены документы 10 кандидатов на обучение в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга. Мы подтверждаем также участие кубинских школьников в летних мероприятиях… в том числе на празднике "Алые паруса", - добавил президент Кубы.
https://ria.ru/20250504/kuba-2014835306.html
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куба, санкт-петербург, россия, мигель диас-канель бермудес, александр беглов, экономика
Куба, Санкт-Петербург, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Александр Беглов, Экономика
Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией

Президент Бермудес заявил об огромном потенциале для сотрудничества РФ и Кубы

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Существует огромный потенциал для сотрудничества Кубы и России, в том числе между регионами двух стран, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес.
"У нас есть огромный потенциал не только для сотрудничества на уровне стран, но и между регионами", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Кубинский лидер поблагодарил губернатора за возможность посетить в ходе визита передовые научные центры Петербурга.
"Те виды деятельности, которыми они занимаются, имеют для Кубы приоритетное значение. Это такие направления, как биотехнологии и фармацевтическая промышленность, IT-технологии и технологии в сфере энергетики. Мы считаем, что в ходе этих визитов могут зародиться новые совместные проекты", - сказал Диас-Канель Бермудес.
Он также подчеркнул, что Куба готова предоставлять медицинские услуги в сфере реабилитации для взрослых и для детей.
"И мы рассматриваем возможность, чтобы она (реабилитация - ред.) предоставлялась и в курортной зоне в Варадеро.... В ближайшие дни будут направлены документы 10 кандидатов на обучение в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга. Мы подтверждаем также участие кубинских школьников в летних мероприятиях… в том числе на празднике "Алые паруса", - добавил президент Кубы.
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