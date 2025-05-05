Кубинский президент оценил потенциал для сотрудничества с Россией
Президент Бермудес заявил об огромном потенциале для сотрудничества РФ и Кубы
© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Существует огромный потенциал для сотрудничества Кубы и России, в том числе между регионами двух стран, сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес.
"У нас есть огромный потенциал не только для сотрудничества на уровне стран, но и между регионами", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Кубинский лидер поблагодарил губернатора за возможность посетить в ходе визита передовые научные центры Петербурга.
"Те виды деятельности, которыми они занимаются, имеют для Кубы приоритетное значение. Это такие направления, как биотехнологии и фармацевтическая промышленность, IT-технологии и технологии в сфере энергетики. Мы считаем, что в ходе этих визитов могут зародиться новые совместные проекты", - сказал Диас-Канель Бермудес.
Он также подчеркнул, что Куба готова предоставлять медицинские услуги в сфере реабилитации для взрослых и для детей.
"И мы рассматриваем возможность, чтобы она (реабилитация - ред.) предоставлялась и в курортной зоне в Варадеро.... В ближайшие дни будут направлены документы 10 кандидатов на обучение в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга. Мы подтверждаем также участие кубинских школьников в летних мероприятиях… в том числе на празднике "Алые паруса", - добавил президент Кубы.
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8 мая 2024, 17:22