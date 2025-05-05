https://ria.ru/20250505/kreml-2015027991.html

В Кремле высказались о ситуации на пакистано-индийской границе

В Кремле высказались о ситуации на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 05.05.2025

В Кремле высказались о ситуации на пакистано-индийской границе

Кремль с большой тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана, где сложилась напряженная атмосфера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:50:00+03:00

2025-05-05T12:50:00+03:00

2025-05-05T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кремль с большой тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана, где сложилась напряженная атмосфера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следят ли в Кремле за ситуацией на границе Индии и Пакистана, напряженность между которыми все больше возрастает. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили обострение индийско-пакистанских отношений. Российский министр иностранных дел призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

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индия, пакистан, россия, дмитрий песков, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, в мире