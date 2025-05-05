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Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод" - РИА Новости, 05.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:25 05.05.2025 (обновлено: 09:40 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kochkanjan-2014971009.html
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод" - РИА Новости, 05.05.2025
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"
Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. РИА Новости, 05.05.2025
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культура
нижний новгород
театр
артур кочканян
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. "Сегодня от нас ушёл Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) - нижегородский актёр, режиссёр и педагог. Ушёл, но остался - в своих учениках и спектаклях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети "ВКонтакте". Показ 24 мая мюзикла "Труффальдино" в постановке Артура Кочканяна будет посвящен светлой памяти артиста, отметили в театре. Кроме театральных работ в Нижегородском театре, Кочканян сыграл эпизодическую роль в сериале "Метод".
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нижний новгород, театр, артур кочканян
Культура, Нижний Новгород, Театр, Артур Кочканян
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"

Сыгравший в сериале "Метод" нижегородский актер Артур Кочканян умер в 60 лет

© Фото : Нижегородский Камерный музыкальныф театр имени СтепановаНижегородский актер, режиссер и педагог Артур Кочканян
Нижегородский актер, режиссер и педагог Артур Кочканян - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Нижегородский Камерный музыкальныф театр имени Степанова
Нижегородский актер, режиссер и педагог Артур Кочканян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова.
«
"Сегодня от нас ушёл Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) - нижегородский актёр, режиссёр и педагог. Ушёл, но остался - в своих учениках и спектаклях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
Показ 24 мая мюзикла "Труффальдино" в постановке Артура Кочканяна будет посвящен светлой памяти артиста, отметили в театре.
Кроме театральных работ в Нижегородском театре, Кочканян сыграл эпизодическую роль в сериале "Метод".
 
КультураНижний НовгородТеатрАртур Кочканян
 
 
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