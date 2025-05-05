https://ria.ru/20250505/kochkanjan-2014971009.html
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод" - РИА Новости, 05.05.2025
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"
Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:25:00+03:00
2025-05-05T09:25:00+03:00
2025-05-05T09:40:00+03:00
культура
нижний новгород
театр
артур кочканян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014970704_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_f427cbee5b64cf5b9fa3c3b01c8127bc.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. "Сегодня от нас ушёл Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) - нижегородский актёр, режиссёр и педагог. Ушёл, но остался - в своих учениках и спектаклях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети "ВКонтакте". Показ 24 мая мюзикла "Труффальдино" в постановке Артура Кочканяна будет посвящен светлой памяти артиста, отметили в театре. Кроме театральных работ в Нижегородском театре, Кочканян сыграл эпизодическую роль в сериале "Метод".
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014970704_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_86ebbd4b8acdc1a64885c704f5d9c2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, театр, артур кочканян
Культура, Нижний Новгород, Театр, Артур Кочканян
Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"
Сыгравший в сериале "Метод" нижегородский актер Артур Кочканян умер в 60 лет