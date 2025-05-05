https://ria.ru/20250505/kochkanjan-2014971009.html

Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"

Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод" - РИА Новости, 05.05.2025

Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале "Метод"

Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:25:00+03:00

2025-05-05T09:25:00+03:00

2025-05-05T09:40:00+03:00

культура

нижний новгород

театр

артур кочканян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014970704_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_f427cbee5b64cf5b9fa3c3b01c8127bc.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова. "Сегодня от нас ушёл Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) - нижегородский актёр, режиссёр и педагог. Ушёл, но остался - в своих учениках и спектаклях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети "ВКонтакте". Показ 24 мая мюзикла "Труффальдино" в постановке Артура Кочканяна будет посвящен светлой памяти артиста, отметили в театре. Кроме театральных работ в Нижегородском театре, Кочканян сыграл эпизодическую роль в сериале "Метод".

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, театр, артур кочканян