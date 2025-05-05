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Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 05.05.2025
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Религия
 
00:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kirill-2014944567.html
Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном
Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 05.05.2025
Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном
Дружба между Россией и Азербайджаном создает уникальную атмосферу между религиозными деятелями обеих стран, что играет важную роль в укреплении международных... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:50:00+03:00
2025-05-05T00:50:00+03:00
религия
россия
азербайджан
баку
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дружба между Россией и Азербайджаном создает уникальную атмосферу между религиозными деятелями обеих стран, что играет важную роль в укреплении международных отношений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился в Баку с председателем Управления мусульман Кавказа муфтием Аллахшукюром Пашазаде, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Дружба между нашими странами, нашими народами, политика наших президентов, взаимодействие наших стран в экономике, политике, культуре — все это важные факторы, которые создают уникальную атмосферу взаимоотношений между Россией и вашей благословенной страной и, конечно, между нами как религиозными деятелями. И еще раз хочу сказать, что отношения, которые связывают мусульман и православных наших стран, несомненно, играют важную роль в укреплении межгосударственных отношений", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл отметил особую душевную теплоту, которую он всегда ощущает на встречах с Пашазаде, и заверил муфтия в ответных чувствах. Председатель Управления мусульман Кавказа, в свою очередь, отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в развитие межрелигиозных отношений между верующими Азербайджана и верующими России, а также в укрепление и развитие атмосферы толерантности, взаимопонимания и солидарности. Муфтий подчеркнул, что отношения между Управлением мусульман Кавказа и Русской православной церковью крепкие, устойчивые, несокрушимые, благодаря личному участию патриарха.
https://ria.ru/20250503/parad-2014809427.html
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россия, азербайджан, баку, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Азербайджан, Баку, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном

Патриарх Кирилл назвал атмосферу между Россией и Азербайджаном уникальной

© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дружба между Россией и Азербайджаном создает уникальную атмосферу между религиозными деятелями обеих стран, что играет важную роль в укреплении международных отношений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился в Баку с председателем Управления мусульман Кавказа муфтием Аллахшукюром Пашазаде, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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"Дружба между нашими странами, нашими народами, политика наших президентов, взаимодействие наших стран в экономике, политике, культуре — все это важные факторы, которые создают уникальную атмосферу взаимоотношений между Россией и вашей благословенной страной и, конечно, между нами как религиозными деятелями. И еще раз хочу сказать, что отношения, которые связывают мусульман и православных наших стран, несомненно, играют важную роль в укреплении межгосударственных отношений", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл отметил особую душевную теплоту, которую он всегда ощущает на встречах с Пашазаде, и заверил муфтия в ответных чувствах.
Председатель Управления мусульман Кавказа, в свою очередь, отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в развитие межрелигиозных отношений между верующими Азербайджана и верующими России, а также в укрепление и развитие атмосферы толерантности, взаимопонимания и солидарности.
Муфтий подчеркнул, что отношения между Управлением мусульман Кавказа и Русской православной церковью крепкие, устойчивые, несокрушимые, благодаря личному участию патриарха.
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27 апреля, 14:45
 
РелигияРоссияАзербайджанБакуПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигия
 
 
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