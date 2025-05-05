Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном
Патриарх Кирилл назвал атмосферу между Россией и Азербайджаном уникальной
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дружба между Россией и Азербайджаном создает уникальную атмосферу между религиозными деятелями обеих стран, что играет важную роль в укреплении международных отношений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился в Баку с председателем Управления мусульман Кавказа муфтием Аллахшукюром Пашазаде, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Дружба между нашими странами, нашими народами, политика наших президентов, взаимодействие наших стран в экономике, политике, культуре — все это важные факторы, которые создают уникальную атмосферу взаимоотношений между Россией и вашей благословенной страной и, конечно, между нами как религиозными деятелями. И еще раз хочу сказать, что отношения, которые связывают мусульман и православных наших стран, несомненно, играют важную роль в укреплении межгосударственных отношений", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл отметил особую душевную теплоту, которую он всегда ощущает на встречах с Пашазаде, и заверил муфтия в ответных чувствах.
Председатель Управления мусульман Кавказа, в свою очередь, отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в развитие межрелигиозных отношений между верующими Азербайджана и верующими России, а также в укрепление и развитие атмосферы толерантности, взаимопонимания и солидарности.
Муфтий подчеркнул, что отношения между Управлением мусульман Кавказа и Русской православной церковью крепкие, устойчивые, несокрушимые, благодаря личному участию патриарха.
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