https://ria.ru/20250505/kirill-2014944567.html

Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном

Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 05.05.2025

Патриарх Кирилл отметил роль дружбы между Россией и Азербайджаном

Дружба между Россией и Азербайджаном создает уникальную атмосферу между религиозными деятелями обеих стран, что играет важную роль в укреплении международных... РИА Новости, 05.05.2025

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религия

россия

азербайджан

баку

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дружба между Россией и Азербайджаном создает уникальную атмосферу между религиозными деятелями обеих стран, что играет важную роль в укреплении международных отношений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился в Баку с председателем Управления мусульман Кавказа муфтием Аллахшукюром Пашазаде, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Дружба между нашими странами, нашими народами, политика наших президентов, взаимодействие наших стран в экономике, политике, культуре — все это важные факторы, которые создают уникальную атмосферу взаимоотношений между Россией и вашей благословенной страной и, конечно, между нами как религиозными деятелями. И еще раз хочу сказать, что отношения, которые связывают мусульман и православных наших стран, несомненно, играют важную роль в укреплении межгосударственных отношений", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл отметил особую душевную теплоту, которую он всегда ощущает на встречах с Пашазаде, и заверил муфтия в ответных чувствах. Председатель Управления мусульман Кавказа, в свою очередь, отметил большой личный вклад патриарха Кирилла в развитие межрелигиозных отношений между верующими Азербайджана и верующими России, а также в укрепление и развитие атмосферы толерантности, взаимопонимания и солидарности. Муфтий подчеркнул, что отношения между Управлением мусульман Кавказа и Русской православной церковью крепкие, устойчивые, несокрушимые, благодаря личному участию патриарха.

https://ria.ru/20250503/parad-2014809427.html

https://ria.ru/20250427/lyubov-2013687688.html

россия

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азербайджан, баку, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия