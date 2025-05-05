https://ria.ru/20250505/kejptaun-2015144548.html

В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка"

В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2025

В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, состоялись в воскресенье в портовом городе ЮАР... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:59:00+03:00

2025-05-05T18:59:00+03:00

2025-05-05T19:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

юар

кейптаун

россия

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КЕЙПТАУН, 5 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, состоялись в воскресенье в портовом городе ЮАР Кейптауне, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Кейптауне Алексей Маленко. "Четвертого мая 2025 года в Кейптауне состоялись шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне… Южноафриканское общество оказывало гуманитарную поддержку нашей стране. Ассоциация международных друзей Советского Союза организовывала благотворительные акции и демонстрировала документальные фильмы о жизни в СССР", - сказал Маленко. В своем выступлении генеральный консул подчеркнул вклад южноафриканцев, воевавших в составе вооруженных сил Антигитлеровской коалиции, в общую победу над нацизмом, он также напомнил о солидарности, проявленной гражданами ЮАР с советским народом во время войны. "В шествии приняли участие граждане ЮАР и иностранцы, чьи родственники боролись с нацизмом. На мероприятии выступили дети из Русского детского центра, а также члены русской общины. Праздник завершился коллективным исполнением военных песен", - говорится в заявлении. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html

https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html

юар

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юар, кейптаун, россия