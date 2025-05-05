Рейтинг@Mail.ru
В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:59 05.05.2025 (обновлено: 19:00 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kejptaun-2015144548.html
В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка"
В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2025
В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, состоялись в воскресенье в портовом городе ЮАР... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:59:00+03:00
2025-05-05T19:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
юар
кейптаун
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015143966_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_2708cebe8927991918eb77bcf2a0e127.jpg
КЕЙПТАУН, 5 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, состоялись в воскресенье в портовом городе ЮАР Кейптауне, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Кейптауне Алексей Маленко. "Четвертого мая 2025 года в Кейптауне состоялись шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне… Южноафриканское общество оказывало гуманитарную поддержку нашей стране. Ассоциация международных друзей Советского Союза организовывала благотворительные акции и демонстрировала документальные фильмы о жизни в СССР", - сказал Маленко. В своем выступлении генеральный консул подчеркнул вклад южноафриканцев, воевавших в составе вооруженных сил Антигитлеровской коалиции, в общую победу над нацизмом, он также напомнил о солидарности, проявленной гражданами ЮАР с советским народом во время войны. "В шествии приняли участие граждане ЮАР и иностранцы, чьи родственники боролись с нацизмом. На мероприятии выступили дети из Русского детского центра, а также члены русской общины. Праздник завершился коллективным исполнением военных песен", - говорится в заявлении. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html
https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html
юар
кейптаун
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015143966_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59862d627ee25bf265ff671739405bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, кейптаун, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ЮАР, Кейптаун, Россия
В Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка"

Генконсул Маленко: в Кейптауне прошло шествие "Бессмертного полка"

© Фото : Генеральное консульство России в КейптаунеУчастники акции "Бессмертный полк" в Кейптауне, ЮАР
Участники акции Бессмертный полк в Кейптауне, ЮАР - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Кейптауне
Участники акции "Бессмертный полк" в Кейптауне, ЮАР
Читать ria.ru в
Дзен
КЕЙПТАУН, 5 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, состоялись в воскресенье в портовом городе ЮАР Кейптауне, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Кейптауне Алексей Маленко.
"Четвертого мая 2025 года в Кейптауне состоялись шествие "Бессмертного полка" и памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне… Южноафриканское общество оказывало гуманитарную поддержку нашей стране. Ассоциация международных друзей Советского Союза организовывала благотворительные акции и демонстрировала документальные фильмы о жизни в СССР", - сказал Маленко.
Участники акции Бессмертный полк в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
3 мая, 23:02
В своем выступлении генеральный консул подчеркнул вклад южноафриканцев, воевавших в составе вооруженных сил Антигитлеровской коалиции, в общую победу над нацизмом, он также напомнил о солидарности, проявленной гражданами ЮАР с советским народом во время войны.
"В шествии приняли участие граждане ЮАР и иностранцы, чьи родственники боролись с нацизмом. На мероприятии выступили дети из Русского детского центра, а также члены русской общины. Праздник завершился коллективным исполнением военных песен", - говорится в заявлении.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"
3 мая, 19:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЮАРКейптаунРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала