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В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети - РИА Новости, 05.05.2025
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Религия
 
13:26 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/jakutsk-2015040687.html
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети - РИА Новости, 05.05.2025
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети
Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:26:00+03:00
2025-05-05T13:26:00+03:00
религия
происшествия
якутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике. В соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что местный житель в Якутске проник в соборную мечеть и начал дебоширить, его остановили прихожане. По информации МВД, мужчина повредил декоративные элементы в мечети. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России "Якутское" задержан 29-летний местный житель, по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ", - сообщили в МВД. Отмечается, что полицией проводится проверка. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия)
Религия, Происшествия, Якутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Саха (Якутия)
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети

В Якутске полиция задержала устроившего погром в соборной мечети местного жителя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике.
В соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что местный житель в Якутске проник в соборную мечеть и начал дебоширить, его остановили прихожане.
По информации МВД, мужчина повредил декоративные элементы в мечети.
"Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России "Якутское" задержан 29-летний местный житель, по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ", - сообщили в МВД.
Отмечается, что полицией проводится проверка. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.
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РелигияПроисшествияЯкутскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Саха (Якутия)
 
 
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