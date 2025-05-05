https://ria.ru/20250505/jakutsk-2015040687.html

В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети

В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети - РИА Новости, 05.05.2025

В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети

Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:26:00+03:00

2025-05-05T13:26:00+03:00

2025-05-05T13:26:00+03:00

религия

происшествия

якутск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике. В соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что местный житель в Якутске проник в соборную мечеть и начал дебоширить, его остановили прихожане. По информации МВД, мужчина повредил декоративные элементы в мечети. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России "Якутское" задержан 29-летний местный житель, по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ", - сообщили в МВД. Отмечается, что полицией проводится проверка. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия)