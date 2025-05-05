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В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети - РИА Новости, 05.05.2025
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети
Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:26:00+03:00
2025-05-05T13:26:00+03:00
2025-05-05T13:26:00+03:00
религия
происшествия
якутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Якутске задержала мужчину, устроившего погром в соборной мечети, сообщила пресс-служба МВД России по республике. В соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что местный житель в Якутске проник в соборную мечеть и начал дебоширить, его остановили прихожане. По информации МВД, мужчина повредил декоративные элементы в мечети. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России "Якутское" задержан 29-летний местный житель, по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ", - сообщили в МВД. Отмечается, что полицией проводится проверка. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия)
Религия, Происшествия, Якутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Саха (Якутия)
В Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети
В Якутске полиция задержала устроившего погром в соборной мечети местного жителя