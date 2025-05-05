https://ria.ru/20250505/iran-2015092433.html

Договор о партнерстве с Россией направили в парламент Ирана для ратификации

Договор о партнерстве с Россией направили в парламент Ирана для ратификации - РИА Новости, 05.05.2025

Договор о партнерстве с Россией направили в парламент Ирана для ратификации

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном активно проходит стадии, необходимые для его ратификации, и через некоторое время... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:12:00+03:00

2025-05-05T16:12:00+03:00

2025-05-05T16:12:00+03:00

иран

россия

москва

масуд пезешкиан

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном активно проходит стадии, необходимые для его ратификации, и через некоторое время будет готов к реализации, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Работа над договором о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией активно продолжается... Законопроект о ратификации этого договора ранее был передан МИД в администрацию президента... На прошлой неделе он был направлен и в меджлис, поэтому сейчас нам нужно только ратифицировать его в меджлисе, утвердить в Совете стражей конституции, и он станет ратифицированным документом, готовым к реализации", - сказал Багаи Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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Ольга Фомченкова

иран, россия, москва, масуд пезешкиан, в мире