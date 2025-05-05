https://ria.ru/20250505/hinshtejn-2014997224.html

Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной

Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной - РИА Новости, 05.05.2025

Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал решение чиновника, которого отправил "копать бурьян" в парке "Патриот", отправить туда... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:14:00+03:00

2025-05-05T11:14:00+03:00

2025-05-05T12:18:00+03:00

общество

курская область

курск

александр хинштейн

георгий победоносец

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602898_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_e5dbb39c2429644d1e0bc234bde80136.jpg

КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал решение чиновника, которого отправил "копать бурьян" в парке "Патриот", отправить туда подчиненных на субботник в выходной день. Ранее в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейну доложили об обращениях местных жителей о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Володько в свою очередь заявил, что в ближайшие выходные организует для сотрудников ведомства субботник по приведению парка в "надлежащее состояние". "К 9 Мая, к нашему святому празднику, максимально всё, что можно сделать на этом мемориале, равно как и на других мемориалах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, должно быть сделано. Плитку на ступенях храма Георгия Победоносца к этому времени, нет сомнений у меня, можно там восстановить. Если какие-то сложности, я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день. Да не так все было, это же очевидно", - заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства. Он добавил, что в ситуации будут разбираться детально.

https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013582689.html

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, курск, александр хинштейн, георгий победоносец, патриот