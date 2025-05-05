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Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной - РИА Новости, 05.05.2025
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11:14 05.05.2025 (обновлено: 12:18 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/hinshtejn-2014997224.html
Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной
Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной - РИА Новости, 05.05.2025
Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал решение чиновника, которого отправил "копать бурьян" в парке "Патриот", отправить туда... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:14:00+03:00
2025-05-05T12:18:00+03:00
общество
курская область
курск
александр хинштейн
георгий победоносец
патриот
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КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал решение чиновника, которого отправил "копать бурьян" в парке "Патриот", отправить туда подчиненных на субботник в выходной день. Ранее в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейну доложили об обращениях местных жителей о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Володько в свою очередь заявил, что в ближайшие выходные организует для сотрудников ведомства субботник по приведению парка в "надлежащее состояние". "К 9 Мая, к нашему святому празднику, максимально всё, что можно сделать на этом мемориале, равно как и на других мемориалах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, должно быть сделано. Плитку на ступенях храма Георгия Победоносца к этому времени, нет сомнений у меня, можно там восстановить. Если какие-то сложности, я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день. Да не так все было, это же очевидно", - заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства. Он добавил, что в ситуации будут разбираться детально.
https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013582689.html
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общество, курская область, курск, александр хинштейн, георгий победоносец, патриот
Общество, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Георгий Победоносец, Патриот
Хинштейн упрекнул чиновника, привлекшего работников к субботнику в выходной

Хинштейн упрекнул чиновника, отправившего подчиненных на субботник в выходной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал решение чиновника, которого отправил "копать бурьян" в парке "Патриот", отправить туда подчиненных на субботник в выходной день.
Ранее в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейну доложили об обращениях местных жителей о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Володько в свою очередь заявил, что в ближайшие выходные организует для сотрудников ведомства субботник по приведению парка в "надлежащее состояние".
"К 9 Мая, к нашему святому празднику, максимально всё, что можно сделать на этом мемориале, равно как и на других мемориалах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, должно быть сделано. Плитку на ступенях храма Георгия Победоносца к этому времени, нет сомнений у меня, можно там восстановить. Если какие-то сложности, я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день. Да не так все было, это же очевидно", - заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.
Он добавил, что в ситуации будут разбираться детально.
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ОбществоКурская областьКурскАлександр ХинштейнГеоргий ПобедоносецПатриот
 
 
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