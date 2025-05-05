https://ria.ru/20250505/grazhdanstvo-2015056636.html
В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности
В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности - РИА Новости, 05.05.2025
В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности
Уроженца Украины из Чебоксар лишили полученного восемь лет назад гражданства РФ за угрозу безопасности России, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:17:00+03:00
2025-05-05T14:17:00+03:00
2025-05-05T14:23:00+03:00
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чебоксары
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
стрельба в мурманске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Уроженца Украины из Чебоксар лишили полученного восемь лет назад гражданства РФ за угрозу безопасности России, сообщает МВД Чувашии. Уроженец Днепропетровской области получил гражданство РФ в январе 2017 года. "Весной текущего года от коллег из ФСБ России поступила информации о причастности зарегистрированного в Чебоксарах 34-летнего мужчины к действиям, создающим угрозу безопасности России. В связи с указанными сведениями и нарушением уроженцем бывшей союзной республики данного им обязательства быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг, его гражданство Российской Федерации прекращено", - говорится в сообщении. Отмечается, что российский и заграничный паспорта мужчины признаны недействительными, соответствующие сведения внесены в информационные и иные учеты. "Кроме того, лишившийся гражданства приезжий будет снят и с регистрационного учета по месту жительства в Чебоксарах", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250428/grazhdanstvo-2013775317.html
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россия, чебоксары, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стрельба в мурманске
Россия, Чебоксары, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Стрельба в Мурманске
В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности
Уроженца Украины из Чебоксар лишили гражданства РФ за угрозу безопасности России