https://ria.ru/20250505/grazhdanstvo-2015056636.html

В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности

В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности - РИА Новости, 05.05.2025

В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности

Уроженца Украины из Чебоксар лишили полученного восемь лет назад гражданства РФ за угрозу безопасности России, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:17:00+03:00

2025-05-05T14:17:00+03:00

2025-05-05T14:23:00+03:00

россия

чебоксары

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

стрельба в мурманске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bf39f4423917c07558f6646c64fdf4.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Уроженца Украины из Чебоксар лишили полученного восемь лет назад гражданства РФ за угрозу безопасности России, сообщает МВД Чувашии. Уроженец Днепропетровской области получил гражданство РФ в январе 2017 года. "Весной текущего года от коллег из ФСБ России поступила информации о причастности зарегистрированного в Чебоксарах 34-летнего мужчины к действиям, создающим угрозу безопасности России. В связи с указанными сведениями и нарушением уроженцем бывшей союзной республики данного им обязательства быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг, его гражданство Российской Федерации прекращено", - говорится в сообщении. Отмечается, что российский и заграничный паспорта мужчины признаны недействительными, соответствующие сведения внесены в информационные и иные учеты. "Кроме того, лишившийся гражданства приезжий будет снят и с регистрационного учета по месту жительства в Чебоксарах", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250428/grazhdanstvo-2013775317.html

https://ria.ru/20250220/zhitel-2000459793.html

россия

чебоксары

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чебоксары, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стрельба в мурманске