https://ria.ru/20250505/gorlovka-2015001274.html

В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина

В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025

В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина

Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:33:00+03:00

2025-05-05T11:33:00+03:00

2025-05-05T11:53:00+03:00

горловка

украина

иван приходько

стирол

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в понедельник в 8.50 и 10.10 мск украинские беспилотники-камикадзе ударили по Центрально-Городскому району Горловки."В результате прямого попадания БПЛА украинских террористов в квартиру ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250505/obstrel-2015008506.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, украина, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, происшествия