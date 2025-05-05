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В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина
Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:33:00+03:00
2025-05-05T11:33:00+03:00
2025-05-05T11:53:00+03:00
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иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в понедельник в 8.50 и 10.10 мск украинские беспилотники-камикадзе ударили по Центрально-Городскому району Горловки."В результате прямого попадания БПЛА украинских террористов в квартиру ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250505/obstrel-2015008506.html
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горловка, украина, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Украина, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина
В Горловке при прямом попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина