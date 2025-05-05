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В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025
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11:33 05.05.2025 (обновлено: 11:53 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/gorlovka-2015001274.html
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина
Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:33:00+03:00
2025-05-05T11:53:00+03:00
горловка
украина
иван приходько
стирол
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в понедельник в 8.50 и 10.10 мск украинские беспилотники-камикадзе ударили по Центрально-Городскому району Горловки."В результате прямого попадания БПЛА украинских террористов в квартиру ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, украина, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Украина, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке при попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина

В Горловке при прямом попадании украинского БПЛА в квартиру пострадала женщина

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате прямого попадания в квартиру украинского беспилотника, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в понедельник в 8.50 и 10.10 мск украинские беспилотники-камикадзе ударили по Центрально-Городскому району Горловки.
"В результате прямого попадания БПЛА украинских террористов в квартиру ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница
Вчера, 11:53
 
ГорловкаУкраинаИван ПриходькоСтиролДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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