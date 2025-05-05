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Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа - РИА Новости, 05.05.2025
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15:19 05.05.2025 (обновлено: 15:23 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html
Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа
Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа - РИА Новости, 05.05.2025
Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет буферную зону безопасности по периметру сектора Газа ни при каком временном или постоянном соглашении об урегулировании РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:19:00+03:00
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в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет буферную зону безопасности по периметру сектора Газа ни при каком временном или постоянном соглашении об урегулировании конфликта, сообщила в понедельник гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник."При любом временном или постоянном соглашении Израиль не покинет зону безопасности вокруг сектора Газа, которая создана для защиты (израильских - ред.) населенных пунктов и предотвращения контрабанды оружия для (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - приводит телерадиокомпания заявление источника.Заявление было сделано после одобрения израильским кабинетом министров решения о расширении операции в секторе Газа.
https://ria.ru/20250505/konflikt-1915630213.html
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палестина
сектор газа
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в мире, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа

Kan: Израиль не уйдет из буферной зоны по периметру Газы ни при каком соглашении

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника в секторе Газа
Израильская бронетехника в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет буферную зону безопасности по периметру сектора Газа ни при каком временном или постоянном соглашении об урегулировании конфликта, сообщила в понедельник гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник.
"При любом временном или постоянном соглашении Израиль не покинет зону безопасности вокруг сектора Газа, которая создана для защиты (израильских - ред.) населенных пунктов и предотвращения контрабанды оружия для (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - приводит телерадиокомпания заявление источника.
Заявление было сделано после одобрения израильским кабинетом министров решения о расширении операции в секторе Газа.
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