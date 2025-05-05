https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html

Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа

Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа - РИА Новости, 05.05.2025

Израиль не намерен покидать буферную зону по периметру сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет буферную зону безопасности по периметру сектора Газа ни при каком временном или постоянном соглашении об урегулировании РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:19:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет буферную зону безопасности по периметру сектора Газа ни при каком временном или постоянном соглашении об урегулировании конфликта, сообщила в понедельник гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник."При любом временном или постоянном соглашении Израиль не покинет зону безопасности вокруг сектора Газа, которая создана для защиты (израильских - ред.) населенных пунктов и предотвращения контрабанды оружия для (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - приводит телерадиокомпания заявление источника.Заявление было сделано после одобрения израильским кабинетом министров решения о расширении операции в секторе Газа.

https://ria.ru/20250505/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, сектор газа