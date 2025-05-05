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Израиль одобрил возможность распределения гумпомощи в Газе
Израиль одобрил возможность распределения гумпомощи в Газе - РИА Новости, 05.05.2025
Израиль одобрил возможность распределения гумпомощи в Газе
Кабинет министров Израиля одобрил возможность введения гуманитарного распределения международной помощи в секторе Газа при необходимости, сообщила в понедельник РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:20:00+03:00
2025-05-05T10:20:00+03:00
2025-05-05T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет министров Израиля одобрил возможность введения гуманитарного распределения международной помощи в секторе Газа при необходимости, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Кабинет также подавляющим большинством поддержал возможность введения гуманитарного распределения международной помощи, если в этом возникнет необходимость, - при условии, что оно не позволит (палестинскому движению - ред.) ХАМАС контролировать поставки и разрушит его административные возможности", - говорится в сообщении. Кабинет министров считает, что на данном этапе в Газе сохраняется "достаточный запас продовольствия", заявили в канцелярии Нетаньяху.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль одобрил возможность распределения гумпомощи в Газе
Кабмин Израиля одобрил возможность распределения международной гумпомощи в Газе