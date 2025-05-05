https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html

Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ

Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ

"Папамобиль" - автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, пишет газета Corriere della... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T01:22:00+03:00

2025-05-05T01:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Папамобиль" - автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, пишет газета Corriere della Sera. "Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы", - говорится в материале газеты. По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже был передан организации, которая занимается его оснащением совместно со шведским отделением Caritas. Corriere della Sera пишет, что автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения, в частности, экспресс-тестами для выявления инфекций, наборами для наложения швов, шприцами, иглами, подачей кислорода, вакцинами, а также холодильником для хранения медикаментов. При этом, как подчеркивает газета, предоставление базовой медицинской помощи детям Газы с помощью данного медпункта станет возможным только после открытия гуманитарного коридора в сектор Газа. Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.

https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, франциск (хорхе марио бергольо), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году