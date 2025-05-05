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Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
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01:22 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html
Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ
Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ
"Папамобиль" - автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, пишет газета Corriere della... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T01:22:00+03:00
2025-05-05T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Папамобиль" - автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, пишет газета Corriere della Sera. "Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы", - говорится в материале газеты. По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже был передан организации, которая занимается его оснащением совместно со шведским отделением Caritas. Corriere della Sera пишет, что автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения, в частности, экспресс-тестами для выявления инфекций, наборами для наложения швов, шприцами, иглами, подачей кислорода, вакцинами, а также холодильником для хранения медикаментов. При этом, как подчеркивает газета, предоставление базовой медицинской помощи детям Газы с помощью данного медпункта станет возможным только после открытия гуманитарного коридора в сектор Газа. Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.
https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html
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в мире, иерусалим, франциск (хорхе марио бергольо), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Иерусалим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ

Corriere della Sera: "папамобиль" переоборудуют в медпункт для детей в Газе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапамобиль
Папамобиль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папамобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Папамобиль" - автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, пишет газета Corriere della Sera.
"Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы", - говорится в материале газеты.
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По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже был передан организации, которая занимается его оснащением совместно со шведским отделением Caritas.
Corriere della Sera пишет, что автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения, в частности, экспресс-тестами для выявления инфекций, наборами для наложения швов, шприцами, иглами, подачей кислорода, вакцинами, а также холодильником для хранения медикаментов.
При этом, как подчеркивает газета, предоставление базовой медицинской помощи детям Газы с помощью данного медпункта станет возможным только после открытия гуманитарного коридора в сектор Газа.
Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.
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