Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ
Corriere della Sera: "папамобиль" переоборудуют в медпункт для детей в Газе
Папамобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Папамобиль" - автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, пишет газета Corriere della Sera.
"Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы", - говорится в материале газеты.
По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже был передан организации, которая занимается его оснащением совместно со шведским отделением Caritas.
Corriere della Sera пишет, что автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения, в частности, экспресс-тестами для выявления инфекций, наборами для наложения швов, шприцами, иглами, подачей кислорода, вакцинами, а также холодильником для хранения медикаментов.
При этом, как подчеркивает газета, предоставление базовой медицинской помощи детям Газы с помощью данного медпункта станет возможным только после открытия гуманитарного коридора в сектор Газа.
Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.