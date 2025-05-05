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Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД РФ Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий указ размещен РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:50:00+03:00
2025-05-05T17:50:00+03:00
2025-05-05T18:30:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил галузин
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД РФ Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Галузина Михаила Юрьевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин, владимир путин
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин, Владимир Путин
Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Галузина орденом За заслуги перед Отечеством IV степени