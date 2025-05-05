https://ria.ru/20250505/galuzin-2015127342.html

Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.05.2025

Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД РФ Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий указ размещен РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:50:00+03:00

2025-05-05T17:50:00+03:00

2025-05-05T18:30:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил галузин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_253:111:2816:1553_1920x0_80_0_0_870dc1129d35843fd09b731de8b729e0.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД РФ Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Галузина Михаила Юрьевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин, владимир путин