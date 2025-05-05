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В Феодосии открыли стелу "Город воинской славы" - РИА Новости, 05.05.2025
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https://ria.ru/20250505/feodosija-2015132105.html
В Феодосии открыли стелу "Город воинской славы"
В Феодосии открыли стелу "Город воинской славы" - РИА Новости, 05.05.2025
В Феодосии открыли стелу "Город воинской славы"
Стелу "Город воинской славы" установили и открыли в Феодосии в Крыму, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Ким. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:00:00+03:00
2025-05-05T18:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
феодосия
севастополь
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Стелу "Город воинской славы" установили и открыли в Феодосии в Крыму, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Ким. Президент РФ Владимир Путин в 2015 году подписал указ о присвоении Феодосии звания "Город воинской славы". "Сегодня в Феодосии был глава республики (Крым Сергей Аксенов - ред), возложили к стеле цветы" , - сообщил Ким. Стела представляет собой 16-метровую колонну из гранита, увенчанную двуглавым орлом. В основании на постаменте установлены четыре барельефа с изображениями важных для города событий времен правления Екатерины Великой, Великой Отечественной войны и современности. Стела установлена у центральной части города, недалеко от побережья, на проспекте Айвазовского. Здесь также привели в порядок и благоустроили большую зону отдыха с фонтаном. Горожане уже несут к стеле цветы, сказал Ким. Стела явно станет еще одним местом, куда 9 мая пойдут тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память погибших в боях за Феодосию, отметил он. Массовые мероприятия в городе на открытии монумента не проводились в связи с требованием безопасности. В годы Великой Отечественной войны Феодосию дважды оккупировали вражеские войска. Архивные данные сообщают о гибели около 11 тысяч жителей. Первый раз город был освобожден в декабре 1941 года в результате Керченско-Феодосийской десантной операции, главной целью которой стало отвлечение немецкой группировки от Севастополя. Несмотря на первоначальный успех, впоследствии операция закончилась неудачей и Крым полностью перешел под контроль врага со взятием Севастополя в июле 1942 года. Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В течение нескольких дней был освобожден практически весь Крым за исключением Севастополя. Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 года. Взятие штурмом Севастополя произошло 9 мая 1944 года, отдельные очаги сопротивления в городе подавлялись до 12 мая. Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта.
https://ria.ru/20250505/memorial-2015106268.html
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общество, феодосия, севастополь, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Феодосия, Севастополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
В Феодосии открыли стелу "Город воинской славы"

Стелу "Город воинской славы" установили и открыли в Феодосии в Крыму

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Стелу "Город воинской славы" установили и открыли в Феодосии в Крыму, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Ким.
Президент РФ Владимир Путин в 2015 году подписал указ о присвоении Феодосии звания "Город воинской славы".
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"Сегодня в Феодосии был глава республики (Крым Сергей Аксенов - ред), возложили к стеле цветы" , - сообщил Ким.
Стела представляет собой 16-метровую колонну из гранита, увенчанную двуглавым орлом. В основании на постаменте установлены четыре барельефа с изображениями важных для города событий времен правления Екатерины Великой, Великой Отечественной войны и современности.
Стела установлена у центральной части города, недалеко от побережья, на проспекте Айвазовского. Здесь также привели в порядок и благоустроили большую зону отдыха с фонтаном. Горожане уже несут к стеле цветы, сказал Ким. Стела явно станет еще одним местом, куда 9 мая пойдут тысячи жителей и гостей города, чтобы почтить память погибших в боях за Феодосию, отметил он.
Массовые мероприятия в городе на открытии монумента не проводились в связи с требованием безопасности.
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В годы Великой Отечественной войны Феодосию дважды оккупировали вражеские войска. Архивные данные сообщают о гибели около 11 тысяч жителей. Первый раз город был освобожден в декабре 1941 года в результате Керченско-Феодосийской десантной операции, главной целью которой стало отвлечение немецкой группировки от Севастополя. Несмотря на первоначальный успех, впоследствии операция закончилась неудачей и Крым полностью перешел под контроль врага со взятием Севастополя в июле 1942 года.
Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В течение нескольких дней был освобожден практически весь Крым за исключением Севастополя. Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 года. Взятие штурмом Севастополя произошло 9 мая 1944 года, отдельные очаги сопротивления в городе подавлялись до 12 мая. Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта.
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