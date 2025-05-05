Липецкая область наращивает объем масложировой продукции на экспорт
Липецкая область продала за границу масложировую продукцию на 200 млн долларов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 мая - РИА Новости. За четыре месяца 2025 года Липецкая область продала зарубежным партнерам сельскохозяйственной продукции на 200 миллионов долларов, почти половина этой суммы приходится на масложировую отрасль, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
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По словам Артамонова, в 2024 году прибыль от продажи 450 тысяч тонн подсолнечного масла на международном рынке составила 45% от всей выручки экспортной сельскохозяйственной продукции Липецкой области. Помимо подсолнечного масла липецкие аграрии поставляют за рубеж рапсовое и соевое масла, а также жмых. Учитывая спрос, площади под масличными культурами в Липецкой области увеличиваются год от года, позволяя региону находиться среди лидирующих субъектов России по производству растительных масел.
"Развитие и укрепление отрасли АПК – это не только вклад в продовольственную безопасность. Это очень перспективное и доходное направление, позволяющее укреплять внешние экономические связи. Липецкие аграрии постоянно внедряют передовые технологии, позволяющие наращивать производство и улучшать качество продукции", – прокомментировал Артамонов.