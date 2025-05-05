https://ria.ru/20250505/eksport-2015055286.html

Липецкая область наращивает объем масложировой продукции на экспорт

Липецкая область наращивает объем масложировой продукции на экспорт - РИА Новости, 05.05.2025

Липецкая область наращивает объем масложировой продукции на экспорт

За четыре месяца 2025 года Липецкая область продала зарубежным партнерам сельскохозяйственной продукции на 200 миллионов долларов, почти половина этой суммы... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:16:00+03:00

2025-05-05T14:16:00+03:00

2025-05-05T14:16:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

индия

турция

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ЛИПЕЦК, 5 мая - РИА Новости. За четыре месяца 2025 года Липецкая область продала зарубежным партнерам сельскохозяйственной продукции на 200 миллионов долларов, почти половина этой суммы приходится на масложировую отрасль, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что наибольшим спросом у импортеров липецкой сельскохозяйственной продукции пользуется подсолнечное масло. Его основные покупатели – Индия, Турция, Китай. По словам Артамонова, в 2024 году прибыль от продажи 450 тысяч тонн подсолнечного масла на международном рынке составила 45% от всей выручки экспортной сельскохозяйственной продукции Липецкой области. Помимо подсолнечного масла липецкие аграрии поставляют за рубеж рапсовое и соевое масла, а также жмых. Учитывая спрос, площади под масличными культурами в Липецкой области увеличиваются год от года, позволяя региону находиться среди лидирующих субъектов России по производству растительных масел. "Развитие и укрепление отрасли АПК – это не только вклад в продовольственную безопасность. Это очень перспективное и доходное направление, позволяющее укреплять внешние экономические связи. Липецкие аграрии постоянно внедряют передовые технологии, позволяющие наращивать производство и улучшать качество продукции", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250424/polikliniki-2013200597.html

индия

турция

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Артем Смирнов

игорь артамонов, индия, турция