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"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский - РИА Новости, 05.05.2025
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13:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/dubinskiy-2015033129.html
"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский
"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский - РИА Новости, 05.05.2025
"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский
Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию президента США Дональда Трампа, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:06:00+03:00
2025-05-05T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию президента США Дональда Трампа, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что после подписания договора о минеральном разграблении Украины, глава киевского режима активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США."Введение санкций против оппозиционных блогеров - один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 мая - из других. Но общая цель этих заявлений и действий - проверить, стал ли Зеленский нравиться Трампу", — написал он. В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250505/kubilyus-2015015229.html
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в мире, сша, александр дубинский, дональд трамп, владимир зеленский, украина, москва
В мире, США, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Москва
"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский

Дубинский: Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию Трампа

© Getty Images / Anadolu/StringerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию президента США Дональда Трампа, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что после подписания договора о минеральном разграблении Украины, глава киевского режима активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США.
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"Введение санкций против оппозиционных блогеров - один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 мая - из других. Но общая цель этих заявлений и действий - проверить, стал ли Зеленский нравиться Трампу", — написал он.

В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
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В миреСШААлександр ДубинскийДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаМосква
 
 
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