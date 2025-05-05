https://ria.ru/20250505/dubinskiy-2015033129.html

"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский

"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский - РИА Новости, 05.05.2025

"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский

Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию президента США Дональда Трампа, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:06:00+03:00

2025-05-05T13:06:00+03:00

2025-05-05T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию президента США Дональда Трампа, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что после подписания договора о минеральном разграблении Украины, глава киевского режима активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США."Введение санкций против оппозиционных блогеров - один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 мая - из других. Но общая цель этих заявлений и действий - проверить, стал ли Зеленский нравиться Трампу", — написал он. В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250505/kubilyus-2015015229.html

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в мире, сша, александр дубинский, дональд трамп, владимир зеленский, украина, москва