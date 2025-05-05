"Проверяет Трампа". В Киеве раскрыли, на что решился Зеленский
Дубинский: Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию Трампа
© Getty Images / Anadolu/StringerВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами про парад Победы проверяет реакцию президента США Дональда Трампа, написал депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что после подписания договора о минеральном разграблении Украины, глава киевского режима активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США.
Парламентарий отметил, что после подписания договора о минеральном разграблении Украины, глава киевского режима активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США.
"Введение санкций против оппозиционных блогеров - один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве на 9 мая - из других. Но общая цель этих заявлений и действий - проверить, стал ли Зеленский нравиться Трампу", — написал он.
В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.