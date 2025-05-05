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В Подмосковье столкнулись четыре машины - РИА Новости, 05.05.2025
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11:34 05.05.2025 (обновлено: 11:39 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/dtp-2015001808.html
В Подмосковье столкнулись четыре машины
В Подмосковье столкнулись четыре машины - РИА Новости, 05.05.2025
В Подмосковье столкнулись четыре машины
ДТП с участием двух грузовиков, водитель одного из которых погиб на месте, а второго - пострадал, и двух легковушек произошло в Истре, сообщил подмосковный... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:34:00+03:00
2025-05-05T11:39:00+03:00
истра
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ДТП с участием двух грузовиков, водитель одного из которых погиб на месте, а второго - пострадал, и двух легковушек произошло в Истре, сообщил подмосковный главк МВД РФ. По предварительной информации, рано утром на 314-м километре ЦКАД в подмосковной Истре мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, совершил попутное столкновение с грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомашинами. "В результате ДТП водитель "Скании" погиб на месте. Водитель "Мерседеса" получил телесные повреждения", - сказали в главке. На фото, размещенных в Telegram-канале подмосковной полиции, видно, что от столкновения грузовик Mercedes перевернулся, а из его кузова на проезжую часть высыпался грунт. Кроме того, сильно покорежен седан Opel. Информации о пострадавших среди водителей легковушек не поступало.
https://ria.ru/20250505/dtp-2014983439.html
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истра
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истра, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Истра, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Подмосковье столкнулись четыре машины

Четыре машины столкнулись в Подмосковье, водитель грузовика погиб на месте

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП с участием четырех автомобилей в Истре
На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Истре - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП с участием четырех автомобилей в Истре
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ДТП с участием двух грузовиков, водитель одного из которых погиб на месте, а второго - пострадал, и двух легковушек произошло в Истре, сообщил подмосковный главк МВД РФ.
По предварительной информации, рано утром на 314-м километре ЦКАД в подмосковной Истре мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, совершил попутное столкновение с грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомашинами.
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"В результате ДТП водитель "Скании" погиб на месте. Водитель "Мерседеса" получил телесные повреждения", - сказали в главке.
На фото, размещенных в Telegram-канале подмосковной полиции, видно, что от столкновения грузовик Mercedes перевернулся, а из его кузова на проезжую часть высыпался грунт. Кроме того, сильно покорежен седан Opel.
Информации о пострадавших среди водителей легковушек не поступало.
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