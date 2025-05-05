В Хабаровске конь сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП
В Хабаровске конь сбежал и спровоцировал ДТП, хозяина оштрафовали
© Кадр видео из соцсетейДТП с участием лошади в Хабаровске
© Кадр видео из соцсетей
ДТП с участием лошади в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Конь орловской рысистой породы в Хабаровске сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП, его хозяина оштрафовали, сообщает полиция города.
По данным ведомства, в дежурную часть поступили ряд сообщений от граждан о том, что на проезжей части находится лошадь без всадника, а на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного животное чуть не попало под колеса автомобиля, повредив иномарку. В соцсетях распространилось видео, на котором конь выбегает на оживленную дорогу и в него врезается легковушка.
"Владельцем лошади оказался 50-летний уроженец Приморского края. Он проживает в частном доме в нескольких сотнях метров от места аварии. Мужчина пояснил, что конь породы орловская рысистая по кличке "Заклинатель" самостоятельно покинул подворье", - говорится в сообщении полиции.
На мужчину был составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Правонарушение влечет наложение административного штрафа в 800 рублей, сообщили в ведомстве.⠀
Животное отловили и возвратили владельцу.
В Калининграде проводят проверку после видео с табуном лошадей
21 января, 13:32