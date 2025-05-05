https://ria.ru/20250505/dtp-2014983439.html

В Хабаровске конь сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП

В Хабаровске конь сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП - РИА Новости, 05.05.2025

В Хабаровске конь сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП

Конь орловской рысистой породы в Хабаровске сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП, его хозяина оштрафовали, сообщает полиция города. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:06:00+03:00

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2025-05-05T10:53:00+03:00

происшествия

хабаровск

приморский край

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ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Конь орловской рысистой породы в Хабаровске сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП, его хозяина оштрафовали, сообщает полиция города. По данным ведомства, в дежурную часть поступили ряд сообщений от граждан о том, что на проезжей части находится лошадь без всадника, а на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного животное чуть не попало под колеса автомобиля, повредив иномарку. В соцсетях распространилось видео, на котором конь выбегает на оживленную дорогу и в него врезается легковушка. "Владельцем лошади оказался 50-летний уроженец Приморского края. Он проживает в частном доме в нескольких сотнях метров от места аварии. Мужчина пояснил, что конь породы орловская рысистая по кличке "Заклинатель" самостоятельно покинул подворье", - говорится в сообщении полиции. На мужчину был составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Правонарушение влечет наложение административного штрафа в 800 рублей, сообщили в ведомстве.⠀ Животное отловили и возвратили владельцу.

https://ria.ru/20250504/kon-2014882124.html

https://ria.ru/20250121/svetlogorsk-1994790078.html

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происшествия, хабаровск, приморский край, россия