https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014956295.html

Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США

Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025

Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США

Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет, но усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T06:07:00+03:00

2025-05-05T06:07:00+03:00

2025-05-05T06:07:00+03:00

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сша

москва

дмитрий полянский

дональд трамп

владимир путин

оон

российский фонд прямых инвестиций

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет, но усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Было проведено несколько раундов переговоров, основной целью которых является нормализация функционирования дипломатических представительств - как в России, так и в США. Я не могу сказать, что на данном этапе есть осязаемый прогресс, но усилия существенные, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении", – сказал Полянский. Он отметил, что РФ желает, чтобы со стороны наших американских коллег была определенная решимость двигаться вперед, может быть, "немного быстрее". В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, в мире