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Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025
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06:07 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014956295.html
Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США
Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США - РИА Новости, 05.05.2025
Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США
Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет, но усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:07:00+03:00
2025-05-05T06:07:00+03:00
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сша
москва
дмитрий полянский
дональд трамп
владимир путин
оон
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет, но усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Было проведено несколько раундов переговоров, основной целью которых является нормализация функционирования дипломатических представительств - как в России, так и в США. Я не могу сказать, что на данном этапе есть осязаемый прогресс, но усилия существенные, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении", – сказал Полянский. Он отметил, что РФ желает, чтобы со стороны наших американских коллег была определенная решимость двигаться вперед, может быть, "немного быстрее". В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html
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россия, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Полянский рассказал о работе по нормализации работы дипмиссий России в США

Полянский: прогресса по нормализации работы дипмиссий России в США пока нет

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Осязаемого прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет, но усилия в данном направлении существенные, Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Было проведено несколько раундов переговоров, основной целью которых является нормализация функционирования дипломатических представительств - как в России, так и в США. Я не могу сказать, что на данном этапе есть осязаемый прогресс, но усилия существенные, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении", – сказал Полянский.
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Он отметил, что РФ желает, чтобы со стороны наших американских коллег была определенная решимость двигаться вперед, может быть, "немного быстрее".
В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
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