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Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 05.05.2025
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03:05 05.05.2025 (обновлено: 03:14 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014949280.html
Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США
Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 05.05.2025
Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США
Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта, это нормализация была бы в интересах всего мира, заявил РИА РИА Новости, 05.05.2025
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта, это нормализация была бы в интересах всего мира, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html
https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html
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в мире, россия, оон, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, саудовская аравия
В мире, Россия, ООН, США, Москва, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США

Полянский: нормализация отношений Москвы и Вашингтона в интересах всего мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта, это нормализация была бы в интересах всего мира, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.
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В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
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