Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США
Полянский: нормализация отношений Москвы и Вашингтона в интересах всего мира
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 мая – РИА Новости. Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта, это нормализация была бы в интересах всего мира, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.
В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.