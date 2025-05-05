https://ria.ru/20250505/diplomatiya-2014949280.html

Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США

Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 05.05.2025

Зампостпреда России при ООН рассказал о переговорах с США

Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта, это нормализация была бы в интересах всего мира, заявил РИА РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:05:00+03:00

2025-05-05T03:05:00+03:00

2025-05-05T03:14:00+03:00

в мире

россия

оон

сша

москва

дмитрий полянский

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg

ООН, 5 мая – РИА Новости. Переговоры РФ и США по нормализации отношений гораздо шире, чем по разрешению украинского конфликта, это нормализация была бы в интересах всего мира, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса. Это, конечно, приближает, потенциально могло бы приблизить наши две страны к нормализации отношений, что было бы в интересах не только России и Соединенных Штатов, но и всего мира. И я думаю, что это преобладающее мнение среди наших партнеров, с которыми мы обсуждаем эти вещи", – сказал Полянский.В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

россия

сша

москва

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оон, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, саудовская аравия