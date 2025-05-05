https://ria.ru/20250505/deputatmironov-2015070164.html

Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов

Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов - РИА Новости, 05.05.2025

Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов

Запад должен остановить Владимира Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:46:00+03:00

2025-05-05T14:46:00+03:00

2025-05-05T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запад должен остановить Владимира Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Запад должен остановить "зарвавшуюся марионетку" и террориста Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны", - сказал он. Миронов отметил, что угрозы Зеленского устроить теракт на Красной площади в Москве 9 мая скорее всего являются блефом, но тактика запугивания иностранных лидеров, которые собираются приехать на парад Победы в Россию, вполне реальна, и Запад ее одобряет. Политик добавил, что использование террористических методов в международных делах для достижения своих целей само по себе очень опасно, тем более в отношении ядерной державы. По его словам, киевский режим, на руках которого бесчисленное число терактов против мирных жителей России, прощупывает почву для новых статусных атак. "Европа все более пропитывается агрессивных духом украинского неонацизма и открыто готовится к войне с Россией. Это путь к самоубийству", - сказал депутат Госдумы. Лидер СРЗП подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявляет завидное терпение. "Это не слабость и не нерешительность – он даёт шанс. Россия сохраняет все возможности для того, чтобы ликвидировать и лично Зеленского, и тех, кто его руками хочет ей навредить. И она готова будет это сделать в нужное время и нужным способом для защиты своих законных интересов и своих граждан. Не ищите красных линий – прекратите дразнить Русского медведя", - заключил Миронов. -0-

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госдума рф, владимир зеленский, сергей миронов, владимир путин, москва, россия, в мире