Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов
Депутат ГД Миронов: Запад должен остановить Зеленского, толкающего мир к войне
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запад должен остановить Владимира Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
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"Запад должен остановить "зарвавшуюся марионетку" и террориста Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны", - сказал он.
Миронов отметил, что угрозы Зеленского устроить теракт на Красной площади в Москве 9 мая скорее всего являются блефом, но тактика запугивания иностранных лидеров, которые собираются приехать на парад Победы в Россию, вполне реальна, и Запад ее одобряет.
Политик добавил, что использование террористических методов в международных делах для достижения своих целей само по себе очень опасно, тем более в отношении ядерной державы.
По его словам, киевский режим, на руках которого бесчисленное число терактов против мирных жителей России, прощупывает почву для новых статусных атак.
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"Европа все более пропитывается агрессивных духом украинского неонацизма и открыто готовится к войне с Россией. Это путь к самоубийству", - сказал депутат Госдумы.
Лидер СРЗП подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявляет завидное терпение.
"Это не слабость и не нерешительность – он даёт шанс. Россия сохраняет все возможности для того, чтобы ликвидировать и лично Зеленского, и тех, кто его руками хочет ей навредить. И она готова будет это сделать в нужное время и нужным способом для защиты своих законных интересов и своих граждан. Не ищите красных линий – прекратите дразнить Русского медведя", - заключил Миронов. -0-