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Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/deputatmironov-2015070164.html
Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов
Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов - РИА Новости, 05.05.2025
Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов
Запад должен остановить Владимира Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:46:00+03:00
2025-05-05T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запад должен остановить Владимира Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Запад должен остановить "зарвавшуюся марионетку" и террориста Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны", - сказал он. Миронов отметил, что угрозы Зеленского устроить теракт на Красной площади в Москве 9 мая скорее всего являются блефом, но тактика запугивания иностранных лидеров, которые собираются приехать на парад Победы в Россию, вполне реальна, и Запад ее одобряет. Политик добавил, что использование террористических методов в международных делах для достижения своих целей само по себе очень опасно, тем более в отношении ядерной державы. По его словам, киевский режим, на руках которого бесчисленное число терактов против мирных жителей России, прощупывает почву для новых статусных атак. "Европа все более пропитывается агрессивных духом украинского неонацизма и открыто готовится к войне с Россией. Это путь к самоубийству", - сказал депутат Госдумы. Лидер СРЗП подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявляет завидное терпение. "Это не слабость и не нерешительность – он даёт шанс. Россия сохраняет все возможности для того, чтобы ликвидировать и лично Зеленского, и тех, кто его руками хочет ей навредить. И она готова будет это сделать в нужное время и нужным способом для защиты своих законных интересов и своих граждан. Не ищите красных линий – прекратите дразнить Русского медведя", - заключил Миронов. -0-
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госдума рф, владимир зеленский, сергей миронов, владимир путин, москва, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Владимир Путин, Москва, Россия, В мире
Запад должен остановить Зеленского, заявил Миронов

Депутат ГД Миронов: Запад должен остановить Зеленского, толкающего мир к войне

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запад должен остановить Владимира Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
«
"Запад должен остановить "зарвавшуюся марионетку" и террориста Зеленского, который толкает мир на грань третьей мировой войны", - сказал он.
Миронов отметил, что угрозы Зеленского устроить теракт на Красной площади в Москве 9 мая скорее всего являются блефом, но тактика запугивания иностранных лидеров, которые собираются приехать на парад Победы в Россию, вполне реальна, и Запад ее одобряет.
Политик добавил, что использование террористических методов в международных делах для достижения своих целей само по себе очень опасно, тем более в отношении ядерной державы.
По его словам, киевский режим, на руках которого бесчисленное число терактов против мирных жителей России, прощупывает почву для новых статусных атак.
«
"Европа все более пропитывается агрессивных духом украинского неонацизма и открыто готовится к войне с Россией. Это путь к самоубийству", - сказал депутат Госдумы.
Лидер СРЗП подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявляет завидное терпение.
"Это не слабость и не нерешительность – он даёт шанс. Россия сохраняет все возможности для того, чтобы ликвидировать и лично Зеленского, и тех, кто его руками хочет ей навредить. И она готова будет это сделать в нужное время и нужным способом для защиты своих законных интересов и своих граждан. Не ищите красных линий – прекратите дразнить Русского медведя", - заключил Миронов. -0-
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВладимир ЗеленскийСергей МироновВладимир ПутинМоскваРоссияВ мире
 
 
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