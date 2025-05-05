https://ria.ru/20250505/dagestan-2015167283.html
Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских
Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских
Преступники, совершившие вооруженное нападение на полицейских в Махачкале, хотели нарушить мирную жизнь в Дагестане и дестабилизировать обстановку, но их цели... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:18:00+03:00
2025-05-05T23:18:00+03:00
2025-05-05T23:18:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Преступники, совершившие вооруженное нападение на полицейских в Махачкале, хотели нарушить мирную жизнь в Дагестане и дестабилизировать обстановку, но их цели не достигнуты, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Предатели Родины совершили подлую попытку нарушить мирную жизнь в Дагестане, очернить нашу республику своими омерзительными действиями… Цели наших трусливых врагов, посчитавших для себя возможным в преддверии Великого праздника Победы дестабилизировать обстановку, не достигнуты, и никогда не будут достигнуты", - приводит слова Абдулмуслимова его пресс-служба. Премьер республики подчеркнул, что причастные к нападению понесут самое суровое наказание, какие бы силы за ними ни стояли. Со слов Абдулмуслимова, все органы исполнительной власти Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова мобилизованы, руководители министерств и ведомств получили соответствующие указания.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских
Премьер Абдулмуслимов: преступники пытались нарушить мирную жизнь в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Преступники, совершившие вооруженное нападение на полицейских в Махачкале, хотели нарушить мирную жизнь в Дагестане и дестабилизировать обстановку, но их цели не достигнуты, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Предатели Родины совершили подлую попытку нарушить мирную жизнь в Дагестане, очернить нашу республику своими омерзительными действиями… Цели наших трусливых врагов, посчитавших для себя возможным в преддверии Великого праздника Победы дестабилизировать обстановку, не достигнуты, и никогда не будут достигнуты", - приводит слова Абдулмуслимова его пресс-служба.
Премьер республики подчеркнул, что причастные к нападению понесут самое суровое наказание, какие бы силы за ними ни стояли.
Со слов Абдулмуслимова, все органы исполнительной власти Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова мобилизованы, руководители министерств и ведомств получили соответствующие указания.