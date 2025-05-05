https://ria.ru/20250505/dagestan-2015167283.html

Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских

Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских - РИА Новости, 05.05.2025

Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских

Преступники, совершившие вооруженное нападение на полицейских в Махачкале, хотели нарушить мирную жизнь в Дагестане и дестабилизировать обстановку, но их цели... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T23:18:00+03:00

2025-05-05T23:18:00+03:00

2025-05-05T23:18:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015146028_0:196:807:650_1920x0_80_0_0_3aa56de85ec53659e051310bfb723a3d.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Преступники, совершившие вооруженное нападение на полицейских в Махачкале, хотели нарушить мирную жизнь в Дагестане и дестабилизировать обстановку, но их цели не достигнуты, заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Предатели Родины совершили подлую попытку нарушить мирную жизнь в Дагестане, очернить нашу республику своими омерзительными действиями… Цели наших трусливых врагов, посчитавших для себя возможным в преддверии Великого праздника Победы дестабилизировать обстановку, не достигнуты, и никогда не будут достигнуты", - приводит слова Абдулмуслимова его пресс-служба. Премьер республики подчеркнул, что причастные к нападению понесут самое суровое наказание, какие бы силы за ними ни стояли. Со слов Абдулмуслимова, все органы исполнительной власти Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова мобилизованы, руководители министерств и ведомств получили соответствующие указания.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале