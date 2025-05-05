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Появились подробности перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
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15:03 05.05.2025 (обновлено: 15:24 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/dagestan-2015072787.html
Появились подробности перестрелки в Махачкале
Появились подробности перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
Появились подробности перестрелки в Махачкале
Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, когда те, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, есть пострадавшие, сообщил глава... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:03:00+03:00
2025-05-05T15:24:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, когда те, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, есть пострадавшие, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал Меликов.Он призвал махачкалинцев и гостей города соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности."Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации", - подчеркнул глава Дагестана.
https://ria.ru/20250505/mvd-2015073634.html
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Кадры перестрелки в Махачкале
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Появились подробности перестрелки в Махачкале

Водитель в Махачкале открыл огонь по хотевшим остановить машину сотрудникам МВД

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, когда те, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, есть пострадавшие, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«
"Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал Меликов.
Он призвал махачкалинцев и гостей города соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности.
"Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации", - подчеркнул глава Дагестана.
Кадры перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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ПроисшествияМахачкалаНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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