https://ria.ru/20250505/dagestan-2015072787.html

Появились подробности перестрелки в Махачкале

Появились подробности перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025

Появились подробности перестрелки в Махачкале

Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, когда те, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, есть пострадавшие, сообщил глава... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:03:00+03:00

2025-05-05T15:03:00+03:00

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происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, когда те, по предварительным данным, пытались остановить автомобиль, есть пострадавшие, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают", - написал Меликов.Он призвал махачкалинцев и гостей города соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности."Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации", - подчеркнул глава Дагестана.

https://ria.ru/20250505/mvd-2015073634.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале