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В Дагестане стартовал автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:01 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/dagestan-2015030978.html
В Дагестане стартовал автопробег в честь 80-летия Победы
В Дагестане стартовал автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Дагестане стартовал автопробег в честь 80-летия Победы
Автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в понедельник в дагестанском Каспийске в рамках республиканской акции "Знамя РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:01:00+03:00
2025-05-05T13:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
северный кавказ
волгоград
россия
сергей меликов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в понедельник в дагестанском Каспийске в рамках республиканской акции "Знамя Победы", передает корреспондент РИА Новости. Колонна машин, украшенных флагами и символикой Дня Победы, проедет по Дагестану, а затем отправится в другие регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа. Завершится акция в городе-герое Волгограде: масштабное Знамя Победы развернут 8 мая на Мамаевом кургане, у монументальной скульптуры "Родина-мать зовет!" Символическую копию в футляре передадут на хранение до следующего Дня Победы. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем обращении к участникам акции отметил, что именно Знамя Победы 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии является символом, реликвией, объединяющей эпохи и поколения. "Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество Родины, самоотверженно, невзирая на опасность, спасает товарищей по оружию, мирных жителей новых территорий. Мы знаем: наше дело правое, враг будет разбит, победа обязательно будет за Россией! Будем высоко держать Знамя Победы, как его несли наши отцы, деды и прадеды!" - сказал глава Дагестана. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны, участники специальной военной операции, члены их семей, а также активисты молодежных движений. На площади Каспийска перед стартом автопробега прошел марш знаменной группы, в ее составе - офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии. Республиканская акция "Знамя Победы" проводится с 2022 года по инициативе Меликова. В 2024 году к ней присоединились все регионы Северного Кавказа. Акция завершилась в Пятигорске.
https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html
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общество, северный кавказ, волгоград, россия, сергей меликов, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Северный Кавказ, Волгоград, Россия, Сергей Меликов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
В Дагестане стартовал автопробег в честь 80-летия Победы

Автопробег, приуроченный к 80-летию Победы, стартовал в Дагестане

© СоцсетиСтарт автопробега в честь 80-летия Победы в Каспийске, Дагестан. Кадр видео
Старт автопробега в честь 80-летия Победы в Каспийске, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Соцсети
Старт автопробега в честь 80-летия Победы в Каспийске, Дагестан. Кадр видео
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в понедельник в дагестанском Каспийске в рамках республиканской акции "Знамя Победы", передает корреспондент РИА Новости.
Колонна машин, украшенных флагами и символикой Дня Победы, проедет по Дагестану, а затем отправится в другие регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа. Завершится акция в городе-герое Волгограде: масштабное Знамя Победы развернут 8 мая на Мамаевом кургане, у монументальной скульптуры "Родина-мать зовет!" Символическую копию в футляре передадут на хранение до следующего Дня Победы. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем обращении к участникам акции отметил, что именно Знамя Победы 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии является символом, реликвией, объединяющей эпохи и поколения.
«
"Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество Родины, самоотверженно, невзирая на опасность, спасает товарищей по оружию, мирных жителей новых территорий. Мы знаем: наше дело правое, враг будет разбит, победа обязательно будет за Россией! Будем высоко держать Знамя Победы, как его несли наши отцы, деды и прадеды!" - сказал глава Дагестана.
В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны, участники специальной военной операции, члены их семей, а также активисты молодежных движений. На площади Каспийска перед стартом автопробега прошел марш знаменной группы, в ее составе - офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии.
Республиканская акция "Знамя Победы" проводится с 2022 года по инициативе Меликова. В 2024 году к ней присоединились все регионы Северного Кавказа. Акция завершилась в Пятигорске.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСеверный КавказВолгоградРоссияСергей Меликов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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