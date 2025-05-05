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Бизнес Подмосковья заключил более 40 экспортных контрактов с Узбекистаном

Бизнес Подмосковья заключил более 40 экспортных контрактов с Узбекистаном - РИА Новости, 05.05.2025

Бизнес Подмосковья заключил более 40 экспортных контрактов с Узбекистаном

Предприниматели Подмосковья заключили более 40 экспортных контрактов с партнерами из Узбекистана на сумму почти 13 миллионов долларов в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:44:00+03:00

2025-05-05T17:44:00+03:00

2025-05-05T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Предприниматели Подмосковья заключили более 40 экспортных контрактов с партнерами из Узбекистана на сумму почти 13 миллионов долларов в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В рамках деловой поездки делегации региона во главе с губернатором Андреем Воробьевым в Узбекистан на Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия" прошли встречи и презентация тематического стенда Подмосковья. Инвестиционный блок на выставке представляла заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, Узбекистан по объему – важный экспортный рынок для Подмосковья, и на данный момент Московская область активно развивает с ним торговые отношения. "Предприятия Московской области экспортируют в Узбекистан фармпродукцию, механическое оборудование и технику, продукцию деревообработки, косметику, продукты питания. Только при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в прошлом году региональные предприятия организованно посетили три профильных выставки в Узбекистане. Также фондом была проведена многоотраслевая бизнес-миссия для подмосковных компаний. Так, в прошлом году предпринимателями Московской области было заключено более 40 экспортных контрактов с партнерами из Узбекистана на сумму почти 13 миллионов долларов", — рассказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Зампред добавила, что объем товарооборота Подмосковья с Узбекистаном в прошлом году вырос более чем на 17 % по сравнению с 2023 годом. А за последние пять лет увеличился почти в два раза. Доля Подмосковья во внешнем товарообороте Россия — Узбекистан в 2024 году составила более 7%. Также подмосковные компании участвуют в стратегических проектах Узбекистана. Например, завод "Метровагонмаш" (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") из Мытищ поставляет подвижной состав для Ташкентского метрополитена. Это сотрудничество длится уже почти 50 лет. Только с 2018 года было поставлено более 160 современных вагонов метро. "Загорский трубный завод" из Сергиево-Посадского городского округа поставляет трубы партнерам из Узбекистана, с 2021 года уже отгружено более 40 тысяч тонн продукции. Кроме того, подмосковные компании реализуют инвестиционные проекты в Узбекистане – в области химической промышленности, в пищевой отрасли, в производстве строительных материалов и других сферах. Развивается также и обратное инвестиционное сотрудничество. Сотрудничество развивается в том числе благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

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