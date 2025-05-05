https://ria.ru/20250505/birzha-2015036145.html

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов - РИА Новости, 05.05.2025

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:13:00+03:00

2025-05-05T13:13:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.55 мск падает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,38 пункта. Минутами ранее он опускался до 2799,34 пункта.

https://ria.ru/20250409/mosbirzha-2010239785.html

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Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия