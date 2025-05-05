https://ria.ru/20250505/birzha-2015036145.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов - РИА Новости, 05.05.2025
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:13:00+03:00
2025-05-05T13:13:00+03:00
2025-05-05T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.55 мск падает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,38 пункта. Минутами ранее он опускался до 2799,34 пункта.
https://ria.ru/20250409/mosbirzha-2010239785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился ниже 2800 пунктов впервые с 16 апреля