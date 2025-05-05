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Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов - РИА Новости, 05.05.2025
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13:13 05.05.2025 (обновлено: 13:14 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/birzha-2015036145.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов - РИА Новости, 05.05.2025
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:13:00+03:00
2025-05-05T13:14:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.55 мск падает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,38 пункта. Минутами ранее он опускался до 2799,34 пункта.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился ниже 2800 пунктов впервые с 16 апреля

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.55 мск падает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,38 пункта. Минутами ранее он опускался до 2799,34 пункта.
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Индекс Мосбиржи впервые с декабря упал ниже 2600 пунктов
9 апреля, 14:22
 
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