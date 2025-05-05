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Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье
Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2025
Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье
Более 35 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь 2025" в библиотеках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь 2025" в библиотеках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве уточнили, что мероприятия к акции организовали в более чем 900 библиотеках 56 муниципалитетов региона. Было проведено свыше 2 тысяч встреч с писателями, интерактивных программ, спектаклей и театрализованных представлений, викторин и других активностей, в которых приняли участие более 35 тысяч читателей библиотек. В этом году акцию приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а темой сделали — "Свои герои". Так, в библиотеках читали стихи и прозу, пели песни военных лет, показывали литературно-музыкальные композиции, провели патриотические конкурсы и наградили победителей, открыли выставки и фотозоны. Так, в Волоколамской библиотеке стартовал проект "Дорога к Победе", приуроченный к празднованию 80-летнего юбилея праздника. Студенты и преподаватели колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова представили экспозицию из 45 работ, ставших напоминанием о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Протвинские библиотекари показали театрализованную постановку "Идут по войне девчата" – истории о судьбах женщин, прошедших через войну. В представлении также участвовали местные поэты и музыканты. Интерактивная программа "Научный полк", состоявшаяся в библиотеке Одинцова, рассказала о подвиге научных коллективов, студентов и преподавателей вузов, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье
Акция "Библионочь 2025" приняла свыше 35 тысяч человек в библиотеках Подмосковья
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь 2025" в библиотеках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что мероприятия к акции организовали в более чем 900 библиотеках 56 муниципалитетов региона. Было проведено свыше 2 тысяч встреч с писателями, интерактивных программ, спектаклей и театрализованных представлений, викторин и других активностей, в которых приняли участие более 35 тысяч читателей библиотек.
В этом году акцию приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а темой сделали — "Свои герои". Так, в библиотеках читали стихи и прозу, пели песни военных лет, показывали литературно-музыкальные композиции, провели патриотические конкурсы и наградили победителей, открыли выставки и фотозоны.
Так, в Волоколамской библиотеке стартовал проект "Дорога к Победе", приуроченный к празднованию 80-летнего юбилея праздника. Студенты и преподаватели колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова представили экспозицию из 45 работ, ставших напоминанием о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
Протвинские библиотекари показали театрализованную постановку "Идут по войне девчата" – истории о судьбах женщин, прошедших через войну. В представлении также участвовали местные поэты и музыканты.
Интерактивная программа "Научный полк", состоявшаяся в библиотеке Одинцова, рассказала о подвиге научных коллективов, студентов и преподавателей вузов, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.