https://ria.ru/20250505/biblionoch-2015105162.html

Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье

Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2025

Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье

Более 35 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь 2025" в библиотеках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:50:00+03:00

2025-05-05T16:50:00+03:00

2025-05-05T16:50:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 35 тысяч человек приняли участие в акции "Библионочь 2025" в библиотеках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве уточнили, что мероприятия к акции организовали в более чем 900 библиотеках 56 муниципалитетов региона. Было проведено свыше 2 тысяч встреч с писателями, интерактивных программ, спектаклей и театрализованных представлений, викторин и других активностей, в которых приняли участие более 35 тысяч читателей библиотек. В этом году акцию приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а темой сделали — "Свои герои". Так, в библиотеках читали стихи и прозу, пели песни военных лет, показывали литературно-музыкальные композиции, провели патриотические конкурсы и наградили победителей, открыли выставки и фотозоны. Так, в Волоколамской библиотеке стартовал проект "Дорога к Победе", приуроченный к празднованию 80-летнего юбилея праздника. Студенты и преподаватели колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова представили экспозицию из 45 работ, ставших напоминанием о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Протвинские библиотекари показали театрализованную постановку "Идут по войне девчата" – истории о судьбах женщин, прошедших через войну. В представлении также участвовали местные поэты и музыканты. Интерактивная программа "Научный полк", состоявшаяся в библиотеке Одинцова, рассказала о подвиге научных коллективов, студентов и преподавателей вузов, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.

https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015104565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)