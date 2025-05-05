https://ria.ru/20250505/belorussiya-2015161402.html

Силовики задержали экстремиста, планировавшего атаку на Белорусскую АЭС

Силовики задержали экстремиста, планировавшего атаку на Белорусскую АЭС - РИА Новости, 05.05.2025

Силовики задержали экстремиста, планировавшего атаку на Белорусскую АЭС

Силовики задержали и доставили в Белоруссию члена группы, планировавшей атаковать с помощью дронов БелАЭС, передает гостелеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:39:00+03:00

2025-05-05T21:39:00+03:00

2025-05-05T23:04:00+03:00

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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Силовики задержали и доставили в Белоруссию члена группы, планировавшей атаковать с помощью дронов БелАЭС, передает гостелеканал "Беларусь 1"."Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой "Вильнюсской хоругви". Их цель — вторжение в Беларусь. Участники "хоругви" отметились в реальных боевых столкновениях на Украине. <...> Планы вторгнуться в Беларусь с оружием они по-прежнему вынашивают. <...> Белютин входил в состав той группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую атомную станцию в Островце", — говорится в сообщении.По данным телеканала, Белютин тренировался по военизированному образцу, а во время митингов оппозиции, прошедших после президентских выборов в 2020 году, отметился как активный участник несанкционированных протестных движений.Как заявил в эфире начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, доставка Белютина в республику — апогей операции внешней разведки, длившейся 732 дня. Ее подробности будут раскрыты позднее, добавил он.Ранее этот экстремист, чтобы избежать ответственности в Белоруссии, незаконно пересек границу с Литвой, он был объявлен в межгосударственный розыск, говорится в сюжете.Там также сообщается о задержании и доставке в республику Василия Гречихо, который в феврале 2022 года выехал в Польшу на заработки, а уже через три месяца вступил в вооруженное формирование "Полк Калиновского", объединяющее воюющих на стороне ВСУ белорусов, и проходил подготовку в Киеве.На показанных в эфире кадрах допроса мужчина подтвердил, что цель "Полка Калиновского" — смена власти в Белоруссии военным путем либо "через событие, которое позволит это сделать".В июле прошлого года выехавшая из республики и затем вернувшаяся обратно оппозиционная активистка Ольга Тишкевич рассказала в интервью телеканалу ОНТ, что представители радикальной оппозиции в Литве планировали атаковать дронами территорию Белоруссии, в частности БелАЭС. По ее словам, среди тех, кто вынашивал такие идеи, был и Белютин.Как заявил в январе госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, белорусские экстремисты за рубежом хотят захватить приграничные районы страны и ввести туда "миротворческий" контингент, состоящий из представителей западных стран. Кроме того, в 2024 году глава КГБ Иван Тертель сообщил, что белорусские радикалы проходят подготовку в некоторых европейских государствах для противодействия силовикам, но основную "ударную силу" представляют члены "Полка Калиновского" и девять "хоругвей", базирующихся в Польше, Литве и Чехии.

https://ria.ru/20250501/zenkovich-2014565327.html

https://ria.ru/20250430/khmao-2014278611.html

https://ria.ru/20250406/polsha-2009683281.html

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белоруссия, белорусская аэс, в мире, украина, литва, вооруженные силы украины