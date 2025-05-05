https://ria.ru/20250505/banki-2015133117.html

Банки снижают ставки по вкладам после заседания ЦБ

Банки снижают ставки по вкладам после заседания ЦБ - РИА Новости, 05.05.2025

Банки снижают ставки по вкладам после заседания ЦБ

Крупнейшие банки начали частично снижать доходность по вкладам - таковы итоги прошедшей короткой рабочей недели после заседания ЦБ РФ, и это несмотря на то, что РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:03:00+03:00

2025-05-05T18:03:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейшие банки начали частично снижать доходность по вкладам - таковы итоги прошедшей короткой рабочей недели после заседания ЦБ РФ, и это несмотря на то, что регулятор оставил ключевую ставку неизменной, следует из пресс-релиза маркетплейса "Финуслуги". Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, дав "нейтральный сигнал" по поводу своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "По состоянию на 5 мая 2025 года средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках опустилась до 19,75%, по полугодовому – 19,55%, по годовому вкладу – 18,64%", - говорится в сообщении "Финуслуг". Отмечается, что с момента заседания Банка России доходность вкладов изменилась в пяти банках. В одном из них движение было разнонаправленным в отношении разных вкладов, в остальных ставки снизились, а диапазон снижения составил 0,17–1 процентный пункт (п.п.). "В целом коррекция ставок не была значительной: относительно 25 апреля 2025 года доходность по трехмесячным вкладам снизилась на 0,05 п.п., по полугодовым – на 0,11 п.п., по годовым вкладам – на 0,09 п.п", - также отмечается в материалах "Финуслуг". Также, согласно сообщению, на текущий момент максимальная ставка по вкладам в этих банках – 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу.

https://ria.ru/20250505/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, вклады