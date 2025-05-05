https://ria.ru/20250505/anokhin-2015160236.html

На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов

На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов - РИА Новости, 05.05.2025

На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов

В Смоленской области в прошлом году в ходе капремонтов было обновлено 630 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов, сообщил в своем... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:22:00+03:00

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2025-05-05T21:22:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленск

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Смоленской области в прошлом году в ходе капремонтов было обновлено 630 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Эта работа проведена в рамках проекта совершенствования системы капремонта многоквартирных домов, который реализуется властями региона совместно с Фондом развития территорий. Итоги проекта за прошлый год подвели в понедельник на заседании Попечительского совета фонда под председательством Сергея Степашина. В мероприятии также принял участие генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов. Эксперты ФРТ помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе: от проведения технического обследования дома до итоговой приемки работ. Реализация программы помогла улучшить условия проживания почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова. Кроме того, при поддержке ФРТ в регионе реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства дороги, закупки автобусов для общественного транспорта, а также возводятся детсады и реконструируются тепловые сети, добавил Анохин.

https://ria.ru/20250203/obekty-1997147294.html

https://ria.ru/20241017/smolensk-1978470141.html

смоленск

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василий анохин, смоленск