На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов
На Смоленщине обновлено 630 многоквартирных домов, заменено 200 лифтов
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Смоленской области в прошлом году в ходе капремонтов было обновлено 630 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
Эта работа проведена в рамках проекта совершенствования системы капремонта многоквартирных домов, который реализуется властями региона совместно с Фондом развития территорий. Итоги проекта за прошлый год подвели в понедельник на заседании Попечительского совета фонда под председательством Сергея Степашина. В мероприятии также принял участие генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.
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Эксперты ФРТ помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе: от проведения технического обследования дома до итоговой приемки работ.
Реализация программы помогла улучшить условия проживания почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова.
Кроме того, при поддержке ФРТ в регионе реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства дороги, закупки автобусов для общественного транспорта, а также возводятся детсады и реконструируются тепловые сети, добавил Анохин.
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