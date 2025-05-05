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На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов - РИА Новости, 05.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:22 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/anokhin-2015160236.html
На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов
На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов - РИА Новости, 05.05.2025
На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов
В Смоленской области в прошлом году в ходе капремонтов было обновлено 630 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов, сообщил в своем... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:22:00+03:00
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смоленская область
василий анохин
смоленск
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Смоленской области в прошлом году в ходе капремонтов было обновлено 630 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Эта работа проведена в рамках проекта совершенствования системы капремонта многоквартирных домов, который реализуется властями региона совместно с Фондом развития территорий. Итоги проекта за прошлый год подвели в понедельник на заседании Попечительского совета фонда под председательством Сергея Степашина. В мероприятии также принял участие генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов. Эксперты ФРТ помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе: от проведения технического обследования дома до итоговой приемки работ. Реализация программы помогла улучшить условия проживания почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова. Кроме того, при поддержке ФРТ в регионе реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства дороги, закупки автобусов для общественного транспорта, а также возводятся детсады и реконструируются тепловые сети, добавил Анохин.
https://ria.ru/20250203/obekty-1997147294.html
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василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
На Смоленщине обновили 630 многоквартирных домов

На Смоленщине обновлено 630 многоквартирных домов, заменено 200 лифтов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Смоленской области в прошлом году в ходе капремонтов было обновлено 630 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
Эта работа проведена в рамках проекта совершенствования системы капремонта многоквартирных домов, который реализуется властями региона совместно с Фондом развития территорий. Итоги проекта за прошлый год подвели в понедельник на заседании Попечительского совета фонда под председательством Сергея Степашина. В мероприятии также принял участие генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.
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Эксперты ФРТ помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе: от проведения технического обследования дома до итоговой приемки работ.
Реализация программы помогла улучшить условия проживания почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова.
Кроме того, при поддержке ФРТ в регионе реализованы проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства дороги, закупки автобусов для общественного транспорта, а также возводятся детсады и реконструируются тепловые сети, добавил Анохин.
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Смоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
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